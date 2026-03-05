Bazele subterane de rachete din Iran, marea vulnerabilitate a țării

„Orașele subterane ale Iranului cu rachete au devenit una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sale, potrivit The Wall Street Journal. Avioanele americane și israeliene survolează bazele subterane, distrugând lansatoarele de rachete pe măsură ce acestea ies la iveală pentru a trage.

Iranul a petrecut decenii construind buncăre subterane pentru a-și proteja vastul arsenal de rachete de distrugere. La mai puțin de o săptămână de la începutul războiului cu cei mai puternici doi adversari ai săi, strategia începe să pară o gafă.

Avioane de război americane și israeliene și drone înarmate survolează zeci de astfel de baze, lovind lansatoarele purtătoare de rachete atunci când acestea ies să tragă. Între timp, valuri de bombardiere grele au aruncat muniții asupra siturilor, îngropând aparent armele iraniene sub pământ în unele locuri.

Imaginile din satelit realizate în ultimele zile arată rămășițele fumegânde ale mai multor rachete și lansatoare iraniene distruse în atacurile aeriene americane și israeliene în apropierea intrărilor în „orașele rachetelor”, așa cum numesc oficialii iranieni siturile subterane.

Teheranul a reușit să tragă peste 500 de rachete asupra Israelului, asupra bazelor americane și asupra altor ținte din regiunea Golfului Persic de la începutul conflictului sâmbăta trecută, deși multe au fost interceptate, potrivit guvernelor din regiune. Au existat tot mai puține salve de amploare de la primele zile ale conflictului, semn că atacurile americano-israeliene degradează capacitatea Teheranului de a riposta.

„Căutăm ultimele lansatoare de rachete balistice rămase ale Iranului pentru a elimina ceea ce aș caracteriza drept capacitatea lor de rachete balistice persistentă”, a declarat marți, într-o conferință video, amiralul Brad Cooper, comandantul suprem al forțelor americane din Orientul Mijlociu. „Observăm că capacitatea Iranului de a ne lovi pe noi și pe partenerii noștri este în scădere.”

Se pare că Teheranul și-a mutat o parte din rachetele și lansatoarele de camioane din buncăre înainte de începerea războiului, sperând să le protejeze de atac prin dispersarea lor. Cooper a spus că SUA și Israelul au distrus sute de rachete, lansatoare și drone.

Comandamentul Central al SUA, care desfășoară campania aeriană, a declarat miercuri că lansările de rachete ale Iranului au scăzut cu 86% în patru zile.

Analiștii au declarat că este probabil ca o mare parte din stocul rămas al Teheranului, de mii de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune, să rămână în baze subterane ale căror locații sunt cunoscute în mare parte de armatele americane și israeliene.

Aceasta subliniază o deficiență fundamentală a conceptului de oraș-rachetă: „Ceea ce era odată mobil și greu de găsit nu mai este mobil și mai ușor de lovit”, a declarat Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare, o organizație de cercetare din Monterey, California.

Având în vedere că bateriile de apărare aeriană iraniene sunt în mare parte neutralizate, SUA și Israelul mențin aeronavele de supraveghere lente care zboară peste baze de rachete cunoscute în anumite locații - și atacă, folosind avioane de vânătoare cu echipaj uman sau cu drone înarmate, doar atunci când văd semne de activitate, au declarat analiștii.

Un grup de baze din apropierea orașului Shiraz, din sudul țării, pare să fi fost lovit de mai multe ori, potrivit analiștilor. Fotografiile din satelit comercial publicate de Centrul Martin arată că lansatoarele mobile de rachete care aparent ieșiseră dintr-unul dintre siturile subterane într-un canion din apropiere au fost distruse înainte de a-și lansa rachetele.

O imagine din satelit din 2 martie a orașului Shiraz, la trei zile de la începutul războiului, a arătat un panaș roșiatic lângă unul dintre lansatoarele demolate, indicând faptul că se scurgea combustibil cu acid nitric dintr-o rachetă. Mai multe alte lansatoare au fost distruse, aprinzând un incendiu care pare să se fi răspândit prin canion, potrivit lui Lair.

La o bază din apropierea orașului Isfahan, un satelit a surprins pe 1 martie o fotografie a unui lansator de rachete neavariat, care se deplasa aparent pe drumul din apropierea instalației. Un crater din drumul din apropiere sugera că un avion de război american sau israelian a încercat să lovească vehiculul, dar a ratat, a spus Lair.

O fotografie a aceluiași loc, făcută în ziua următoare, a dezvăluit dovezi ale unor bombardamente ulterioare intense asupra mai multor intrări în instalația subterană. Resturi „de muniții de tip „bunker buster” pot fi văzute în jurul ambelor seturi de intrări în tunel”, a spus Lair într-o postare pe rețelele de socializare. „Nu este clar dacă intrările s-au prăbușit”.

Intrarea și drumurile din apropiere către o bază iraniană din apropierea orașului Kermanshah par să fi fost lovite de bombe americane grele, potrivit lui Lair, citând o fotografie din 3 martie realizată de Planet, o companie comercială de imagini prin satelit.

Iranul continuă să atace folosind drone armate și lansări sporadice de rachete. Ar putea să rețină unele dintre cele mai puternice și cu cea mai lungă rachetă a sa pentru a le folosi ca ultimă soluție, dacă regimul pare a fi în pericol iminent de cădere.

„Nimeni nu le poate număra arsenalul, ceea ce înseamnă că există multă incertitudine cu privire la cât timp pot rezista, ceea ce îi ajută”, a declarat Decker Eveleth, analist de cercetare la CNA Corp., un think tank din zona Washington, D.C.

Teheranul a descentralizat autoritatea pentru lansarea de rachete pentru a preveni ca atacurile americane și israeliene asupra conducerii sale militare și politice să îi afecteze capacitatea de răspuns. Comandanții iranieni au declarat că pot înlocui rapid rachetele distruse construind mai multe, deși adăugarea de lansatoare suplimentare este mai dificilă.

Aproape toate zecile de baze de rachete sunt subterane, dar au clădiri supraterane, drumuri și intrări care fac posibilă identificarea lor din fotografiile din satelit, potrivit analiștilor. Pentagonul și armata israeliană au petrecut ani de zile localizând aceste instalații.

Atacurile aeriene americane par să se concentreze asupra bazelor din sudul Iranului, în timp ce avioanele de război israeliene atacă în principal instalațiile din nord, au declarat analiștii.

Intrarea în tunelul unei baze subterane de rachete la nord de orașul iranian Tabriz, care era vizibilă în fotografiile din satelit realizate luna trecută, părea să se fi prăbușit într-o fotografie din 1 martie, semn că instalația fusese vizată de atacuri aeriene. Intrările în tuneluri de la un alt amplasament din apropierea Tabrizului au fost avariate, arată o imagine Planet publicată de Centrul Martin.

Alte trei baze de rachete din sudul Iranului, în apropierea orașelor Khorgo, Haji Abad și Jam, au fost, de asemenea, lovite, potrivit analiștilor.

Decizia de a ataca ținte de suprafață reflectă atât numărul mare de situri iraniene, cât și disponibilitatea limitată a bombelor anti-bunker din arsenalul SUA, care ar putea pătrunde sub suprafață și distruge instalațiile subterane, au declarat analiștii.

De asemenea, subliniază urgența ca Pentagonul să dezactiveze rachetele Teheranului la începutul conflictului sau cel puțin să-i paralizeze capacitatea de a le lansa, înainte ca stocul de interceptoare de apărare aeriană pentru doborârea rachetelor iraniene care sosesc să se epuizeze.

„Aceste atacuri sunt efectuate în valuri, unde distrug două sau trei ținte simultan”, a declarat Colin David, fost specialist în rachete al armatei americane și cercetător la Alma. „După valuri multiple, bazele își pierd eficacitatea din cauza pierderii structurilor de suprafață și a lansatoarelor.”

Separarea adevărului de ficțiune despre orașele cu rachete a fost întotdeauna dificilă. Iranul a publicat în martie 2025 imagini video despre ceea ce pretindea a fi cea mai recentă instalație subterană de mari dimensiuni, arătând comandanți superiori vizitând coridoare lungi, fără ferestre, pline de camioane transportatoare de rachete.

În unele baze, Teheranul a construit silozuri subterane rudimentare pentru lansarea de rachete fără a fi nevoie să le scoată la suprafață. Se crede că o bază din sudul Iranului, lângă orașul Khormuj, are nouă silozuri subterane pentru lansarea de rachete fără a le scoate la suprafață, potrivit lui David. Ruptitive după standardele americane, silozurile sunt puțin mai mult decât niște găuri adânci săpate în versantul unui munte, orientate spre Golful Persic din apropiere, flancând o intrare pavată în instalația subterană.

Se crede că Khormuj are un încărcător mecanic pentru mutarea rachetelor în silozurile de pe șinele de tren, în loc să fie instalate pe lansatoare mobile. Teheranul a publicat în 2022 un videoclip care arăta o instalație care semăna cu Khormuj, fără a identifica locația, a spus David. Acesta arăta o jumătate de duzină de rachete verticale mișcându-se de-a lungul caruselului pe șenile într-un tunel cavernos.

Însă Iranul a abandonat în mare parte ideea de a lansa rachete din locații subterane de lansare, potrivit lui Eveleth, din cauza dificultăților tehnice de reutilizare a silozurilor.