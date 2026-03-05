Fregată iraniană, scufundată de SUA. Peste 140 de persoane sunt date dispărute

Un incident militar grav a avut loc miercuri în Oceanul Indian, la sud de Sri Lanka, unde o fregată iraniană a fost atacată și scufundată. Autoritățile locale și surse din domeniul apărării au anunțat că peste 140 de persoane sunt date dispărute, iar zeci de marinari au fost răniți. Secretarul Apărării al Statelor Unite a confirmat că nava iraniană a fost lovită de un submarin american, potrivit SkyNews.

Potrivit informațiilor transmise de oficiali americani, un submarin al SUA a lansat atacul asupra navei de război iraniene aflate în Oceanul Indian. Declarația a fost făcută de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a vorbit despre incident miercuri după-amiază, ora României.

Acesta a precizat că forțele americane au distrus o navă militară iraniană care naviga în apele internaționale, considerând că se află în siguranță. „În schimb, a fost scufundată de o torpilă”, spune el. Oficialul american nu a oferit detalii despre identitatea navei iraniene lovite în atac.

Anterior declarațiilor făcute de oficialii americani, autoritățile din Sri Lanka anunțaseră că o fregată iraniană s-a scufundat în Oceanul Indian. Potrivit primelor informații, aproximativ 140 de persoane erau date dispărute după incident. Alte 78 de persoane au fost rănite în urma atacului, iar mai mulți marinari au fost salvați din mare de echipele de intervenție. Marinarii răniți au fost transportați la spitale din sudul Sri Lankăi.

Ministrul de Externe al acestei țări, Vijitha Herath, a declarat că echipajul recuperat de pe vas a fost preluat de echipele medicale și transportat la unități sanitare pentru tratament.

The Independent îl citează pe acest oficial cu o declarație făcută Parlamentului național, în care a spus că „32 de marinari răniți, aflați în stare critică, au fost salvați de la bordul fregatei iraniene care s-a scufundat”. Fregata lovită în atacul submarinului ar fi fost IRIS Dena, potrivit relatărilor din presa asiatică.

Informațiile apărute în presa asiatică arată că fregata IRIS Dena se afla în drum spre Iran după participarea la exerciții navale organizate în India. Miercuri dimineață, nava ar fi transmis un apel de urgență în timp ce se afla în largul coastelor Sri Lankăi.

La bordul fregatei s-ar fi aflat aproximativ 180 de membri ai echipajului. Incidentul ar fi avut loc la circa 40 de mile marine sud de orașul srilankez Galle.

După primirea apelului de urgență, autoritățile din Sri Lanka au trimis nave și aeronave pentru a interveni în zonă. Adjunctul ministrului Apărării, Aruna Jayasekara, a declarat că forțele navale și aeriene desfășoară o operațiune comună pentru salvarea echipajului.

„Am răspuns apelului de urgență în conformitate cu obligațiile noastre internaționale, deoarece incidentul a avut loc în Zona de Căutare și Salvare a țării, în Oceanul Indian”, a explicat, la rândul său, Buddhika Sampath, purtătorul de cuvânt al Marinei din Sri Lanka.

Publicația The New Indian Express citează, de asemenea, un purtător de cuvânt al Ambasadei Statelor Unite la New Delhi. Potrivit acestuia, distrugătorul american USS Pinckney, care urma să participe la exerciții navale în India, și-a anulat participarea. Decizia ar fi fost luată „din cauza unor cerințe operaționale urgente”. Nava militară plecase din Singapore pe 11 februarie, după ce fusese supusă unor reparații.

Deocamdată nu este clar dacă distrugătorul american a avut vreo implicare directă în incidentul care a dus la scufundarea fregatei iraniene.

În același timp, presa indiană a relatat că șeful Marinei iraniene, contraamiralul Shahram Irani, s-ar fi deplasat în India pentru exercițiile navale la care a participat și fregata IRIS Dena.

În paralel cu aceste evenimente, armata americană a transmis că marina iraniană nu mai are nave în Golful Oman după începutul conflictului declanșat prin atacurile lansate de Statele Unite și Israel.

„Acum două zile, regimul iranian încă mai avea 11 nave în Golful Oman. Azi (luni) nu mai are niciuna. Vreme de zeci de ani, regimul iranian a hărțuit și atacat navigația maritimă internațională în Golful Oman. Această perioadă este deja apusă”, a transmis pe X Comandamentul Militar Central american, CENTCOM.

Potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de armata americană, în primele 48 de ore ale conflictului au fost lovite peste 1.250 de obiective. Doar în prima zi a Operațiunii Epic Fury au fost vizate peste 1.000 de ținte, a declarat Dan Caine, șeful Statului Major al armatei SUA.

Conform datelor transmise de CENTCOM, printre obiectivele distruse s-au numărat centre de comandă și control, instalații pentru rachete balistice, nave și submarine, precum și sisteme de rachete anti-navă ale regimului de la Teheran.