SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferite față de război. Cum s-a luat decizia atacului de sâmbătă. Live Text

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmă că orice lider numit de regimul iranian pentru a-l înlocui pe Ali Khamenei va fi o „țintă fără echivoc pentru eliminare”.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian pentru a continua să conducă planul de distrugere a Israelului, de a amenința SUA și lumea liberă și țările din regiune și de a oprima poporul iranian va fi o țintă fără echivoc pentru eliminare”, a declarat Katz într-un comunicat.

„Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”, spune el.

„Vom continua să acționăm cu toată forța, împreună cu partenerii noștri americani, pentru a demonta capacitățile regimului și a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să îl răstoarne și să îl înlocuiască”, adaugă Katz.

Iranienii își vor lua rămas bun de la fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, într-o ceremonie care va avea loc miercuri, la ora 22:00, la locul de rugăciune al Imamului Khomeini din Teheran, relatează presa de stat.

Ceremonia va dura trei zile, iar procesiunea funerară va fi anunțată după finalizare, a precizat acesta.

Armata israeliană a declarat că a lovit zeci de centre de comandă ale regimului iranian într-un val de atacuri în Teheran miercuri dimineață, vizând facilități utilizate de forțele de securitate internă și de grupul paramilitar Basij.

Atacurile au lovit, de asemenea, direcția de aprovizionare și logistică a forțelor terestre ale regimului, lansatoare de rachete și alte sisteme, a declarat armata israeliană.

De la atacurile inițiale de sâmbătă care au vizat conducerea regimului, Israelul și-a intensificat atacurile asupra statului polițienesc iranian, în efortul de a deschide calea pentru o revoltă populară care ar putea duce la o schimbare de regim.

Un avion de vânătoare kuweitian a fost cauza doborârii accidentale a trei avioane americane F-15 duminică, potrivit unor persoane familiarizate cu primele rapoarte ale incidentului.

Un pilot kuweitian de F/A-18 a lansat trei rachete împotriva aeronavei americane, potrivit uneia dintre persoane, un oficial american. Toate cele trei aeronave americane s-au prăbușit, dar piloții și avioanele din spate s-au catapultat în siguranță, a declarat armata.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce o dronă iraniană a penetrat apărarea aeriană kuweitiană și a lovit un centru de operațiuni tactice dintr-un port comercial, ucigând șase soldați americani, potrivit unei a doua persoane.

Forțele kuweitiene au fost în alertă când radarele lor au detectat avioanele americane care zburau și au tras asupra lor, a spus persoana respectivă.

Milițiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite în ultimele zile cu privire la posibilitatea și modul de a ataca forțele de securitate iraniene din partea de vest a țării, potrivit a trei surse care au cunoștință de această chestiune, scrie Times of Israel.

Coaliția kurdă iraniană de grupuri cu sediul la granița dintre Iran și Irak, în regiunea semi-autonomă a Kurdistanului irakian, s-a antrenat pentru a lansa un astfel de atac în speranța de a slăbi armata iraniană, în timp ce Statele Unite și Israelul bombardează ținte din țară cu bombe și rachete.

Scopul ar fi de a crea spațiu pentru iranienii care se opun regimului islamic să se ridice acum, după ce liderul suprem Ali Khamenei și alți oficiali de rang înalt au fost uciși de la începutul atacului americano-israelian de sâmbătă, spun două dintre surse.

Nu a fost încă luată o decizie finală cu privire la operațiune și la posibila sa sincronizare, adaugă sursele, care vorbesc sub condiția anonimatului pentru a discuta liber despre planificarea militară sensibilă.

Grupurile au solicitat sprijin militar american, iar liderii irakieni din Erbil și Bagdad au fost, de asemenea, în contact cu administrația Trump în ultimele zile, spun ele. Forțele sunt în discuții cu Statele Unite despre ajutorul CIA pentru furnizarea de arme, spun două dintre surse.

Platforma de socializare X va lua măsuri drastice împotriva filmelor de război generate de inteligența artificială, a anunțat Nikita Bier, șeful de produs al companiei.

„În perioade de război, este esențial ca oamenii să aibă acces la informații autentice de pe teren. Cu tehnologiile de inteligență artificială de astăzi, este banal să creezi conținut care poate induce în eroare oamenii”, a scris Bier.

Utilizatorii X care postează „videoclipuri generate de inteligență artificială despre un conflict armat”, fără a preciza că filmările au fost realizate cu inteligență artificială, vor fi suspendați.

Partajarea veniturilor creatorilor permite utilizatorilor eligibili să câștige bani pe X. Pentru a obține eligibilitatea, utilizatorii trebuie să aibă o acoperire considerabilă. Dacă un utilizator încalcă politica AI a doua oară, acesta va fi suspendat permanent din generarea de venituri, mai spune Bier.

X a anunțat că va identifica conținutul AI prin note comunitare - o funcție care permite utilizatorilor să semnaleze falsurile - sau dacă videoclipul are alte semnale ale inteligenței artificiale, adaugă Bier.

Limitarea politicii la utilizatorii care generează venituri înseamnă că majoritatea utilizatorilor X nu se vor confrunta cu repercusiuni pentru postarea de filmări false. Fotografiile generate de inteligența artificială nu vor fi, de asemenea, limitate de noua politică.

Tehnologia inteligenței artificiale, care se îmbunătățește rapid, a permis membrilor publicului cu puțină experiență tehnică să creeze videoclipuri și fotografii realiste. Conținutul fals a proliferat pe X de la începutul războiului din Iran. Un videoclip fals care arată un bombardament masiv cu rachete asupra Tel Avivului, de exemplu, a fost distribuit pe scară largă și vizionat de milioane de ori.

Comandantul militar american din Orientul Mijlociu a anunțat că forțele americane au lovit până acum aproape 2.000 de ținte în Iran, ca parte a celei mai mari acumulări de putere de foc din regiune într-o generație.

„Am lovit deja aproape 2.000 de ținte cu peste 2.000 de muniții. Am degradat grav apărarea aeriană a Iranului și am distrus sute de rachete balistice, lansatoare și drone iraniene”, a declarat amiralul Brad Cooper de la Comandamentul Central al SUA într-un mesaj video.

El adaugă că SUA au distrus 17 nave iraniene, inclusiv un submarin. „Astăzi, nu există nicio navă iraniană în mișcare în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz sau Golful Oman.”

Potrivit lui Cooper, „primele 24 de ore ale acestei operațiuni au fost aproape duble față de amploarea” primei zile de atacuri șocante asupra Irakului din 2003, „și continuăm cu atacuri 24/7 asupra Iranului.”

Cooper dezvăluie, de asemenea, că Iranul a lansat până acum peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone în atacuri de represalii împotriva țintelor americane, a Israelului și a statelor arabe aliate cu SUA din regiune.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu l-a sunat pe președintele american Donald Trump lunea trecută pentru a-l informa că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, se va întâlni la Teheran cu consilierii săi superiori sâmbătă dimineață, ceea ce va face posibilă eliminarea tuturor într-un singur atac, scrie Axios, citând surse informate despre convorbire.

Raportul, care descrie conversația din 23 februarie drept „apelul care a schimbat Orientul Mijlociu”, spune că Trump a ordonat CIA să investigheze informația primită de la Serviciile de Informații Militare ale Israelului, confirmat de agenția de spionaj americană.

Oficiali americani spun că, pe măsură ce pregătirile pentru atac avansau, Trump a luat o „decizie deliberată” de a nu se concentra prea mult asupra Iranului în discursul său despre Starea Națiunii, a doua zi după convorbirea sa cu Netanyahu, de teamă că Ali Khamenei ar putea intra în clandestinitate.

Până joi - aceeași zi în care principalii trimiși ai lui Trump s-au întâlnit cu negociatorii iranieni la Geneva - CIA a „confirmat definitiv că acești oameni vor fi cu toții împreună și că trebuia să profităm de acest lucru”, a declarat o sursă pentru Axios.

În urma întâlnirii de la Geneva, Trump ar fi fost informat de trimisii săi că discuțiile nu duceau nicăieri: „Dacă decideți că doriți să faceți diplomație, vom insista și vom lupta pentru a ajunge la o înțelegere. Dar acești oameni ne-au arătat că nu erau dispuși să încheie un acord cu care să fiți mulțumit.”

A doua zi, după ce a decis că negocierile au fost în zadar și că informațiile despre Khamenei erau solide, Trump a dat în cele din urmă ordinul de atac.

Raportul Axios citează, de asemenea, un oficial american care spune că SUA și Israelul plănuiseră inițial să atace cândva la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, astfel încât administrația să aibă timp să obțină sprijin pentru atac în rândul americanilor, dar Netanyahu a „presat” pentru a intensifica atacul, avertizând că liderii opoziției iraniene care se ascund riscă să fie uciși de regim.

„Nu am prezentat argumentele în avans așa cum am fi putut, deoarece oportunitatea ni s-a ivit foarte de repede”, a mai spus oficialul.

Țările din Orientul Mijlociu au păreri diferite cu privire la intrarea în război contra Iranului, în timp ce loviturile continuă de ambele părți, potrivit The Times of Israel.

A cincea zi de război a început cu un atac iranian asupra Israelului, în nordul țării și în Eilat, în sud, atac ce nu a produs victime. La câteva ore a urmat un al doilea rând de atacuri cu rachete, mai mare decât primul.

Tot în cursul nopții, Pentagonul a publicat numele a patru dintre cei șase militari uciși în războiul din Iran, declarând că aceștia au murit într-un atac cu drone în Kuweit. Toți cei patru soldați din Rezerva Armatei au fost uciși duminică, când o dronă a lovit un centru de comandă din Port Shuaiba, Kuweit.

Iar senatorul Republican american Lindsey Graham i-a cerut președintelui american Donald Trump să se alăture Israelului în atacul împotriva Hezbollah din Liban. „Zburați alături de Israel și atacați Hezbollah, care are mâinile pătate de sânge american. Nu loviți doar nava-mamă, Iranl. Loviți și reprezentanții lor, Hezbollah”, a spus Graham.

Și tot în cursul nopții, Emiratele Arabe Unite au respins un raport al presei, care spunea că iau în considerare alăturarea la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului.

După ce Axios a relatat că autoritățile din Abu Dhabi iau în considerare această măsură ca răspuns la atacurile iraniene cu drone și rachete asupra țării, o declarație prin intermediul agenției de știri de stat WAM afirma că „nu au luat nicio decizie de a-și modifica postura defensivă ca răspuns la atacurile repetate iraniene”.

„Emiratele Arabe Unite reiterează că nu sunt parte la acest război și nu au permis utilizarea teritoriului, apelor teritoriale sau spațiului lor aerian pentru niciun atac împotriva Iranului, în conformitate cu politica lor de lungă durată de bună vecinătate, dezescaladare și angajamentul lor ferm față de Carta Națiunilor Unite”, se arată în declarație.

„Mai mult, Emiratele Arabe Unite subliniază că își păstrează dreptul legitim la autoapărare, așa cum este recunoscut de dreptul internațional și de Carta Națiunilor Unite”, continuă declarația.

În schimb Arabia Saudită a anunțat că va lua toate măsurile necesare pentru a-și apăra securitatea și a-și proteja teritoriul, cetățenii și rezidenții, potrivit agenția de știri de stat, care citează o declarație a cabinetului, preluată de Reuters.

Reamintim că un atac iranian a vizat marți ambasada SUA la Riad, pe fondul atacurilor iraniene cu rachete și drone în curs asupra statelor din Golf care găzduiesc baze americane, în urma atacurilor americane și israeliene asupra Iranului începute sâmbătă.