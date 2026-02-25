Economia SUA și situația din Iran, temele de forță ale lui Trump în Discursul despre Starea Națiunii. Live text

În cel mai lung discurs prezidențial din istoria SUA, Discursul despre Starea Națiunii rostit de Donald Trump a celebrat agenda sa economică și operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația, referindu-se la primul său an de mandat ca la o „schimbare de situație memorabilă”, potrivit WSJ.

Din punct de vedere economic, Trump a pus accentul pe accesibilitate. El cerut Congresului să aprobe propunerea sa de a interzice investitorilor instituționali să cumpere case unifamiliale, s-a lăudat cu negocierile sale privind prețurile medicamentelor cu companiile farmaceutice și a lansat un nou plan de pensie.

Președintele Trump a făcut din combaterea fraudei - în special în statele conduse de Democrați - o parte cheie a discursului său despre Starea Națiunii. L-a numit pe vicepreședintele JD Vance drept un „țar antifraudă”.

De asemenea, Republicanii și Democrații au aplaudat apelul lui Trump de a opri tranzacționarea cu informații privilegiate în cadrul Congresului.

Despre Iran, președintele Donald Trump a declarat că dorește să încheie o înțelegere, dar a spus că națiunea nu a promis că nu va încerca niciodată să producă arme nucleare.

Declarațiile au venit în contextul în care Iranul a negat de mult timp că ar dori să dezvolte o bombă nucleară, iar marți, ministrul de externe al țării, Abbas Araghchi, a declarat: „Iranul nu va dezvolta niciodată o armă nucleară”. SUA poartă negocieri cu Teheranul pentru a bloca oricare dintre căile sale de achiziționare a unei arme nucleare, chiar dacă SUA acumulează o forță militară importantă în largul coastei Iranului.

De la Democrați răspund oficial guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, iar un al doilea răspuns, rostit pentru prima dată în spaniolă, aparține senatorului Alex Padilla din California.

Președintele Trump i-a oferit Medalia Prezidențială a Libertății portarului american de hochei pe gheață Connor Hellebuyck. I-a înmânat Legiunea Meritului lui Scott Ruskan, membru al Gărzii de Coastă, care a salvat viețile victimelor inundațiilor din Texas. Și a oferit Inima Purpurie pentru doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest care au fost atacați în timp ce se aflau la Washington, D.C.

De asemenea, președintele Trump l-a onorat pe Charlie Kirk în discursul său despre Starea Națiunii, menționând-o pe Erika Kirk din public și îndemnând americanii să respingă violența politică.

Președintele Trump a declarat că anul viitor, americanii care nu au acces la un plan de economii pentru pensie la locul de muncă vor avea oportunitatea de a investi în planul de pensie pentru angajații federali. Planul respectiv este cunoscut sub numele de Planul de Economii Thrift.

Aproximativ 30% din forța de muncă din sectorul privat nu are acces la un plan de pensie, conform datelor Departamentului Muncii din SUA.

Trump nu a oferit detalii despre cum ar funcționa acest lucru sau despre opțiunile de investiții care ar fi disponibile, nici nu a precizat dacă angajații vor fi înscriși automat sau vor fi obligați să se înscrie singuri. Trump a spus doar că participanții vor avea acces la o contribuție echivalentă de 1.000 de dolari, dar nu a oferit detalii.

Conform unei legi adoptate în 2022, guvernul federal urmează să ofere în 2027 contribuții echivalente lucrătorilor cu venituri mici care economisesc în conturi individuale de pensie și în planuri 401(k). Acest lucru ar putea stimula alte milioane de oameni să economisească.

Președintele a respins atacurile Democraților la adresa „accesibilității” (prețurilor) și l-a desemnat direct responsabil pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, pentru „inflația record”, care a atins un maxim al ultimilor 40 de ani în urmă cu aproape patru ani.

„Aceiași oameni din această sală care au votat pentru acele dezastre folosesc brusc cuvântul «accesibilitate»... știind foarte bine că ele au cauzat și au creat creșterea prețurilor pe care toți cetățenii noștri au trebuit să o îndure”, a urlat Trump. „Voi ați cauzat această problemă”, a spus el, în timp ce majoritatea Democraților stăteau cu fața în jos în public.

„Știau că declarațiile lor erau o minciună murdară și putredă. Politicile lor au creat prețurile mari. Politicile noastre le pun rapid capăt”, a spus Trump. „Ne descurcăm foarte bine. Aceste prețuri scad vertiginos.”

Sub Democrați, a spus el, „de la comerț la asistență medicală, de la energie la imigrație, totul a fost furat și trucat pentru a seca bogăția oamenilor productivi și muncitori care fac țara noastră măreață, care fac țara noastră să funcționeze sub Biden și partenerii săi corupți din Congres și nu numai”, a adăugat el.

„S-a ajuns la un punct de ruptură cu Noua «înșelătorie» verde. Granițe deschise pentru toată lumea. Au intrat cu milioanele și milioanele din închisori, din instituțiile de boli mintale. Erau criminali: 11.888 de criminali. Au venit în țara noastră”, a spus el. „Ați permis să se întâmple asta”, le-a spus Trump Democraților.

Trump i-a criticat, de asemenea, pe judecătorii Curții Supreme pentru decizia lor de vineri care a anulat tarifele sale „reciproce” și cele la fentanil - dar a spus că este atât de încrezător în menținerea noilor acorduri comerciale în așteptare, încât consideră că tarifele pot chiar reduce impozitele federale pe venit.

„Unul dintre principalele motive pentru redresarea economică uimitoare a țării noastre - cea mai mare din istorie, în care indicele Dow Jones a depășit pragul de 50.000 de puncte cu patru ani înainte de termen, iar indicele S&P a atins 7.000 de puncte, unde nu ar fi trebuit să o facă timp de mulți ani - au fost tarifele vamale”, a spus Trump.

„Am folosit aceste tarife, am absorbit sute de miliarde de dolari pentru a face afaceri excelente pentru țara noastră, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității naționale. Totul funcționa bine. Țările care ne-au jefuit timp de decenii ne plătesc acum sute de miliarde de dolari. Ne-au jefuit atât de rău.”

Trump a spus că „vestea bună este că aproape toate țările și corporațiile vor să păstreze acordul pe care l-au făcut deja, știind că puterea legală pe care o am eu, ca președinte, de a încheia un nou acord ar putea fi mult mai rea pentru ele”.

Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, a deschis răspunsul Democraților la discursul președintelui Trump despre Starea Națiunii criticând ceea ce a numit a fi lipsa eforturilor sale de a reduce costurile. „Lucrează președintele pentru a face viața mai accesibilă pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră?”, a spus ea.

„Nu am auzit adevărul de la președintele nostru”, a spus ea, criticând tarifele sale vamale și legea de reducere a impozitelor și a cheltuielilor cu sănătatea, pe care a promulgat-o anul trecut. „Americanii plătesc prețul în fiecare zi”, a susținut ea.

Iar senatorul Alex Padilla, un Democrat din California, a criticat ceea ce a numit „haosul” produs de administrația președintelui Trump într-o replică în limba spaniolă la discursul despre Starea Națiunii, axat pe imigrație, accesibilitate și alegeri corecte înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

„În timp ce politicile și tarifele ilegale ale lui Trump continuă să ducă la creșterea prețurilor, democrații depun eforturi pentru a reduce costurile. Trump încearcă să îngreuneze votul - democrații vor să îl facă mai accesibil. Și în timp ce încearcă să extindă raza de acțiune a ICE, democrații insistă asupra supravegherii, responsabilității și limitelor clare ale acțiunilor sale”, a susținu Padilla.