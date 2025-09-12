Inscripție transgender și Antifa, pe muniția folosită la asasinarea lui Charlie Kirk

Muniția folosită în atacul armat care a dus la moartea lui Charlie Kirk era gravată cu inscripții aparținând militanților transgender și ideologiei de extremă stânga „antifascistă”, potrivit unui buletin informativ citat de The Wall Street Journal. Totuși, unele surse îndeamnă la prudență cu privire la această informație.

Este vorba despre un buletin informativ timpuriu, răspândit pe scară largă printre oficialii din forțele de aplicare a legii. Documentul menționa că anchetatorii au găsit muniție gravată cu expresii ale „ideologiei transgender și antifasciste” în interiorul puștii despre care autoritățile cred că a fost folosită în împușcarea fatală a lui Charlie Kirk.

Însă, joi, unii oficiali au avertizat împotriva tragerii de concluzii pe baza raportului intern.

Buletinul informativ mai menționa că o pușcă de vânătoare de calibru 30, model mai vechi, a fost descoperită în pădurea din apropierea locului împușcăturilor de miercuri de la Universitatea Utah Valley, care au dus la moartea activistului conservator Charlie Kirk.

Arma era înfășurată într-un prosop, cu un cartuș folosit încă în cameră. De asemenea, în încărcător se aflau alte trei cartușe neutilizate, toate având inscripționate sloganuri transgender și Antifa, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții Departamentului de Justiție au declarat că ancheta se află într-un stadiu incipient, iar anchetatorii încă analizează probele și că buletinul informativ ar putea să nu reflecte cu exactitate mesajele de pe muniție.

Reamintim că influencerul conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, se afla pe o scenă de la Universitatea Utah Valley, discutând cu un student despre atacurile armate în masă care au implicat persoane transgender, când a fost vizat, conform videoclipurilor atacului.

Studentul cu care vorbea Charlie Kirk nu a fost identificat public.

Joi seara, FBI a publicat joi imagini cu o persoană de interes în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

„Solicităm ajutorul publicului pentru a identifica această persoană de interes în legătură cu împușcarea fatală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”, a scris biroul FBI din Salt Lake City, Utah, pe X.

Forțele de ordine îl caută pe atacator de aproximativ 36 de ore, iar anchetatorii spun că au „înregistrări video bune” ale suspectului.