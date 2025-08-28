International Un transgender a ucis doi copii catolici la slujbă. Autorul, din extrema stângă „Woke”







Pe 27 august 2025, în jurul orei locale 8:20, poliția din Minneapolis, SUA, a fost alertată după ce martorii au auzit rafale repetate de arme automate în incinta școlii parohiale Annunciation, în timpul slujbei comune pentru toate grupele de vârstă, desfășurată în biserica adiacentă școlii.

În spațiul sacru, două vieți nevinovate – doi copii, de 8 și 10 ani – au fost curmate, iar alte 17 persoane – 14 copii și 3 vârstnici – au fost rănite, într-un nou atac cu conotație clar anti-religioasă din 2025.

Autorul — identificat ca fiind Robin M. Westman, în vârstă de 23 de ani — a deschis foc prin ferestrele bisericii, folosind trei arme de foc (rifle, pistol, shotgun), toate achiziționate legal.

În afară de tragicul bilanț, scenele de panică, copiii fugind de sub protecție în timp ce erau în băncile de rugăciune au amplificat caracterul horror al atacului și impactul emoțional.

FBI anchetează acest caz drept un act de „terorism domestic” și „hate crime” (infracțiune motivată de ură) împotriva comunității catolice.

Aceste calificative elimină ambiguitatea: nu este doar un atac criminal, ci una cu motivații ideologice clare, direcționate spre credință și religie – tangență evidentă cu termenul terrorism-religious.

— Robin M. Westman, născută la 17 iunie 2002 ca Robert Paul Westman, și-a schimbat legal numele în 2020 într-un proces în care părinții aprobaseră identitatea transgender a fiicei.

— Legătura cu școala nu este neglijabilă: mama ei, Mary Grace Westman, a lucrat ca secretară parohială la Annunciation între 2016 și 2021, iar familia locuiește la mai puțin de o milă distanță.

Pe YouTube, cu sprijinul FBI, au fost retrase două videoclipuri încărcate de suspect în dimineața atacului, conținând un „manifest” cu izbucniri ideologice antireligioase: tatuaje, simboluri antisemitice, mesaje antitrump („Kill Donald Trump”), desene cu bănci de biserică și liste cu alte masacre școlare (ex. Lanza, Tarrant).

Într-unul dintre clipuri menționa că l-a întâlnit pe Brandon Herrera („AK Guy”), cu elogii – care ulterior a condamnat atacul

Aceste materiale indică manifestări ale urii religioase și intențiile violente premeditate – un alt element definitoriu al terrorism-religios.

Atât primarul Jacob Frey, cât și guvernatorul Tim Walz, fostul candidat la vicepreședinție a stângii americane, au încercat să mușamalizeze caracterul de ură antireligioasă și identitatea transgender a criminalului, calificând atacul drept „un act inexplicabil” și o „violență oribilă”, .

Comunitatea s-a reunit la comemorări emoționante, susținute de lideri religioși (Arhiepiscopul Hebda, episcopul Kenney) și civici (senator Amy Klobuchar).

Dar președintele Trump și guvernatorul Walz au ordonat arborarea drapelului în bernă; Papa Leon al XIV-lea a trimis condoleanțe spirituale din Vatican.

Primarul Frey, el însuși parte a unui partid populist de extremă stânga s-a grăbit să „condamne ferm” folosirea tragediei pentru „a vehicula mesaje trans-fobe”.

Iar fosta purtătoare de cuvânt a lui Joe Biden Jen Psaki a lansat un alt mesaj anti-religios, vorbind despre insuficiența „rugăciunii” ca răspuns, și dând vina pe probleme din domeniul sănătății mintale.