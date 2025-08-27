Social Mănăstirea Frăsinei, „Athosul românesc” și locul în care femeile nu au voie







Mănăstirea Frăsinei, așezată într-o zonă retrasă a comunei Muereasca, județul Vâlcea, este un lăcaș unic în viața spirituală românească. Supranumită adesea „Athosul românesc, Frăsinei păstrează tradiții stricte și neoștirite.

Avatonul – interdicția totală a accesului femeilor – este respectat cu strictețe, iar legământul Sfântului Calinic pare încărcat cu puterea credinței și folclorului local.

Originile acestui loc de tăcere dau înapoi până în 1710 – când călugării Ilarion și Ștefan au ridicat un schit din lemn, începând o viață monahală de izolare și rugăciune. Reconstrucția în zid a avut loc în 1762–1763.

Apoi, episcopul Calinic de la Cernica a restaurat obștea și edificiile între 1860–1863, înălțând actuala biserică mare cu hramul Adormirea Maicii Domnului, înconjurată de chilii solide, într-un stil auster și protejat.

Această mănăstire merită admirație și pentru faptul că nu a căzut victimă procesului de secularizare din 1863 – a rămas un așezământ rural de sine stătător, doar al monahilor.

Cuvântul grecesc avaton, tradus „neumblat”, înseamnă o interdicție profundă, inițial folosită pentru scutirea Muntelui Athos de prezența feminină, ca formă de protecție a vieții monahale. Frăsinei a adoptat această regulă între secolele XIX–XX. Pe 17 ianuarie 1867, Sfântul Calinic a impus interdicția printr-un legământ pecetluit pe o piatră situată la circa 2 kilometri de mănăstire.

Inscripția gravată avertiza cu expresii puternice:

“… cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem și toate nenorocirile să vie asupra lor… și celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu…”.

Regula nu există în Codul canonic, dar respectul comunității monahale și al localnicilor face ca hotărârea să fie activă și astăzi.

Există relatări locale semnificative care amplifică reverența și teama față de avaton: o fată care a trecut hotarul fără voie s-a îmbolnăvit de epilepsie, necesită intervenția duhovnicească pentru a fi iertată. Astfel de anecdote, plasate între credință și frică, au contribuit la perpetuarea povestirii, de parcă legământul ar fi fost însoțit de forțe divine.

În ciuda explicenelor spirituale – isolementul contemplativ, detașarea de lume –, povestirile locale au alimentat o aură de sacralitate și introspecție pentru vizitatori, un sentiment greu de descris, dar ușor de perceput.

Viața monahală de la Frăsinei este marcată de austeritate continuă: postul alimentar este sever, neefectuându-se niciodată gătitul cu carne; slujbele ating ritmuri nocturne, începând la miezul nopții și continuând până în zori – un soi de infraroșu monahal, pentru rugăciune intensă.

Această disciplină în ton cu Athosul este completată de un climat isolat și tăcut, unde monahii și pelerinii trăiesc în comuniune spirituală, departe de tumultul lumesc.

Adoptarea regulilor athonite la Frăsinei – avaton, post strict, slujbe nocturne – stabilește o conexiune explicită cu practica sinaxarului monahal oriental. Asemenea regule se întâlnesc doar în câteva așezăminte din lume (în Grecia, în Israel), dar în România acest model este singular.

Această tradiție continuă a renașterii monahale a atras numeroși pelerini care caută austeritatea, dar și o formă extremă de liniște spirituală.

Mănăstirea Frăsinei este mult mai mult decât o comoară arhitectonică sau un simplu lăcaș de cult. Ea reprezintă un sanctuar al credinței pure, un spațiu sacrosanct unde regulile – mai ales avatonul – devin expresii de spiritualitate și puritate absolută. Legământul Sfântului Calinic, evocările legendare și viața riguroasă a monahilor fac din Frăsinei un loc al liniștii intense și al contemplării divine.

Pentru cei în căutare de experiențe autentice, spiritualitate profundă sau mărturii vii ale credinței, Mănăstirea Frăsinei rămâne o destinație rară, unde hotarele lumii și ale tăcerii se întâlnesc într-un dialog invocat de cer.