Activiști anti-Israel, protest ilegal la Microsoft. Vor ca firma să nu mai facă afaceri armata

Protestele activiștilor pro-Hamas au escaladat marți la sediul companiei Microsoft din Redmond, Washington, unde cel puțin doi angajați actuali și cinci foști salariați au fost arestați în urma intrării abuzive în biroul președintelui companiei, potrivit The Guardian.

Manifestanții anti-Israel au cerut întreruperea contractelor cu guvernul israelian, acțiunea fiind parte a unei campanii mai ample împotriva colaborării dintre giganții IT și instituțiile de securitate din Israel, aflate în plin război antiterorist în Gaza, declanșat după masacrul din 7 octombrie 2023, soldat cu circa 1.200 de morți, majoritatea civili, și o serie nesfârșită de atrocități și luări de ostatici.

Activiștii pro-Hamas implicați în protestele de la Microsoft au acuzat compania că sprijină indirect „supravegherea populației palestiniene” prin contractele cloud încheiate cu autoritățile israeliene.

Potrivit organizatorilor, demonstrația din sediul central al companiei a fost motivată de o investigație publicată recent de publicația de extremî stânga The Guardian, +972 Magazine și Local Call, care a dezvăluit utilizarea serviciului Azure de unitatea militară israeliană 8200, instituția care se ocupă de informațiile militare pentru armată.

Activiștii anti-Israel susțin că unitatea 8200 ar fi stocat masiv convorbiri telefonice interceptate de la „civili” din Cisiordania și Fâșia Gaza.

Compania americană a declarat că nu avea cunoștință de folosirea platformei pentru colectarea și stocarea datelor „sensibile”, probabil ale teroriștilor urmăriți în legătură cu atentatele din Israel.

Dar unii actuali angajați, precum și alții concediați anterior, susțin că răspunsul Microsoft ar fi insuficient și că refuzul de a închide aceste contracte ar fi „o formă de complicitate”.

Poliția locală a intervenit rapid contra activiștilor pro-Hamas ce au intrat ilegal în clădire, utilizând hamuri speciale pentru a transporta protestatarii afară din sediul Microsoft. În total, aproximativ 20 de persoane au fost reținute în ultimele săptămâni în urma acțiunilor similare desfășurate la Redmond.

Printre cei arestați marți s-au aflat nu doar angajați sau foști lucrători Microsoft, ci și alți activiști.

Conform relatărilor din presă, Microsoft a contactat inclusiv agenții federale pentru a gestiona protestele tot mai frecvente. Surse apropiate companiei au indicat că, în unele cazuri, aceasta ar fi colaborat cu FBI și cu autoritățile locale pentru monitorizarea mișcărilor de protest ale activiștilor extremiști.

Totodată, Microsoft a anunțat lansarea unei investigații interne pentru a evalua modul în care serviciile sale au fost folosite de clienți guvernamentali, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Presiunea publică a activiștilor de extremă stânga și anti=Israel asupra gigantului tehnologic american se înscrie într-un trend mai larg, vizibil și în cazul altor corporații, unde angajații „woke” contestă contractele militare sau guvernamentale considerate controversate.

La nivel politic și social, situația ar putea impulsiona discuțiile internaționale despre reglementarea tehnologiilor cloud și limitele colaborării dintre mediul privat și instituțiile de securitate.

În plus, tensiunile interne din cadrul Microsoft riscă să afecteze imaginea companiei la nivel global, în condițiile în care angajați actuali, impregnați cu ideologia „woke” sau de extremă stânga anticapitalistă aleg să protesteze public contra propriei companii.