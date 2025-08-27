International Trump, în război cu cenzura internetului din UE. Un nou conflict comercial, foarte aproape







Reglementările digitale au devenit centrul unei confruntări majore între Uniunea Europeană și Statele Unite. După ce Bruxelles-ul a reușit să excludă Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA) din negocierile recente privind acordul comercial transatlantic, președintele american Donald Trump a relansat conflictul printr-un mesaj postat pe Truth Social, potrivit Politico.

În mesaj, Trump a acuzat Uniunea Europeană de discriminare împotriva companiilor americane de tehnologie și a amenințat cu tarife suplimentare și restricții de export pentru țările care aplică taxe sau reguli în domeniul digital.

Confruntarea readuce în prim-plan chestiuni esențiale pentru suveranitatea europeană și testul relațiilor transatlantice.

Introducerea conflictului dintre UE și SUA privind reglementările digitale are rădăcini adânci în politica globală a ultimilor ani. Dacă la început era vorba de o dispută privind taxele impuse giganților tehnologici, în prezent ne aflăm în fața unei confruntări geopolitice de anvergură.

Legislațiile europene, precum DSA și DMA, au devenit puncte sensibile în relațiile transatlantice, fiind percepute de Washington ca bariere împotriva companiilor americane.

În schimb, Bruxelles-ul le prezintă drept instrumente de protecție a cetățenilor și de garantare a competiției corecte. Astfel, disputa a depășit sfera economică și a devenit o chestiune de principiu.

Disputa dintre UE și SUA în domeniul tehnologic nu este una recentă. Încă de la începutul mandatului său, Trump a criticat legislațiile europene menite să limiteze puterea companiilor americane precum Google, Apple, Meta sau Amazon.

În centrul acestei controverse se află două regulamente fundamentale:

Digital Services Act (DSA) – destinat să responsabilizeze platformele digitale în gestionarea conținutului ilegal și în reducerea riscurilor pentru utilizatori.

– destinat să responsabilizeze platformele digitale în gestionarea conținutului ilegal și în reducerea riscurilor pentru utilizatori. Digital Markets Act (DMA) – conceput pentru a limita abuzurile companiilor „gatekeeper” și pentru a promova competiția echitabilă.

SUA au perceput aceste reglementări ca pe o măsură protecționistă, menită să reducă influența companiilor americane pe piața europeană, în timp ce Bruxelles-ul insistă că acestea se aplică uniform tuturor actorilor, inclusiv celor europeni sau asiatici.

În vara lui 2025, Comisia Europeană anunța cu satisfacție că reglementările digitale, care fac piața europeană a serviciilor digitale extrem de necompetitivă, nu au fost incluse în acordul comercial cu SUA.

Aceasta părea o victorie simbolică pentru așa-zisa „autonomie digitală europeană” - în condițiile în care, în UE, nu există nici măcar un jucător major în această industrie.

Dar câteva zile mai târziu, Donald Trump a readus subiectul în discuție printr-un mesaj în care a acuzat explicit Uniunea Europeană de „atacuri împotriva companiilor americane” și a amenințat cu tarife comerciale

Comisia Europeană și-a reafirmat „dreptul suveran” de a reglementa piața digitală, susținând că legislația europeană ar respecta valorile democratice și a amenințat că nu va permite ingerințe externe.

Parlamentul European, de asemenea, a reacționat prin eurodeputați din diverse grupuri politice, care și-au exprimat hotărârea de a proteja reglementările excesive din DSA și DMA împotriva „oricărei forme de presiune sau șantaj”.

În același timp, oficialii europeni au început să analizeze posibilele sancțiuni americane, pregătind strategii diplomatice și economice.

„UE își construiește legislația pe baza valorilor democratice și nu va permite ingerințe externe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Eurodeputații au reacționat în bloc. Valérie Hayer, lidera grupului Renew, a afirmat că Europa „nu va rescrie legile sub amenințări”, în timp ce Manfred Weber, președintele PPE, a insistat că legislația europeană „trebuie implementată integral”.

Christel Schaldemose, responsabilă pentru dosarul DSA, și-a exprimat temerea că acordul comercial a fost deja compromis pentru a evita un război comercial, iar Trump ar putea exploata din nou poziția sa de negociere.

La rândul său, Kim Van Sparrentak, eurodeputată de extremă stânga ecologistă, a susținut că „diplomația nu se face prin șantaj”.

Surse citate de Reuters au dezvăluit că administrația americană ia în calcul sancțiuni directe împotriva oficialilor europeni care implementează DSA.

Aceasta ar reprezenta o escaladare fără precedent a tensiunilor și ar putea bloca canalele diplomatice tradiționale.

Politicienii din UE susțin că reglementările excesive, cu efecte nocive asupra dezvoltări industriei digitale, ar „proteja utilizatorii”, ar preveni „abuzurile marilor companii” și ar promova concurența.

De asemenea, politicienii de la Bruxelles susțin că aceste bariere birocratice ar „consolida autonomia digitală a UE” și ar reduce dependența de tehnologiile externe. Dar, cel mai important, UE susține - în condițiile în care are deja un proiect de lege specific totalitarismelor și dictaturilor, de violare a secretului corespondenței - că aceste reglementări ar „protejea valorile democratice”.

Prin aceste norme, mai susțin reprezentanții Bruxellesului, Uniunea Europeană ar stabili un cadru echitabil și sigur pentru piața digitală.

Consecința acestor reglementări excesive este că Europa a rămas mult în urma Statelor Unite și Chinei comuniste în ceea ce privește economia digitală, fără jucători majori în această piață, indiferent că vorbim de tehnologie sau de servicii, însă este „lider în reglementarea tehnologică”.

Cele două legi care reglementează serviciile pe internet vin cu o serie extrem de lungă de interdicții, care fac dificilă funcționarea serviciilor digitale existente și complet improbabilă apariția de noi jucători. De exemplu:

DSA obligă platformele mari să acționeze împotriva „dezinformării, discursului instigator la ură și conținutului ilegal”, generând probleme enorme cu privire la felul în care ceva este calificat ca „dezinformare” sau „discurs al urii”.

DMA vizează limitarea practicilor calificate ca abuzive, precum auto-preferințierea sau blocarea accesului competitorilor.

Bruxelles-ul a încercat să nege acuzațiile SUA conform cărora regulamentele ar viza companiile americane, deși companii europene de calibru mare nu există.

În realitate, sancțiunile și investigațiile au vizat ori platforme americane, ori platformele asiatice precum TikTok sau AliExpress.

UE depinde masiv de tehnologia și cipurile americane. Recent, blocul a anunțat achiziții de peste 40 de miliarde de euro în cipuri pentru inteligență artificială produse în SUA.

Această dependență este folosită acum ca instrument de presiune politică, se plânge Europa, care s-a pus singură, prin reglementarea excesivă, în această poziție de dependență tehnologică. Iar analiștii avertizează, de ani de zile, că Europa ar trebui să-și dezvolte capacități proprii de producție.

Principalele efecte pe care presiunile americane le-ar putea avea asupra UE sunt reprezentate de un nou conflict comercial. Astfel, dacă SUA impun tarife și restricții, UE ar putea răspunde prin contramăsuri, defavorabile ambelor părți.

Există riscul declanșării unui nou război comercial care ar afecta sectoare cheie precum tehnologia, automobilele și agricultura.

În plus, în condițiile în care UE și SUA colaborează strâns pe dosare precum sprijinul pentru Ucraina, tensiunile pe tema reglementărilor digitale riscă să submineze această cooperare. Iar un conflict prelungit ar putea alimenta tensiuni geopolitice mai largi, inclusiv în raport cu China.

Actuala confruntare evidențiază importanța autonomiei tehnologice și a unității între statele membre UE. Ceea ce creează oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii digitale europene, reducerea dependenței de tehnologia americană și consolidarea poziției UE pe piața digitală globală, asigurând stabilitate și competitivitate pe termen lung.

În plus, arată experții, pe termen lung, Europa va trebui să investească masiv în tehnologie și inovație. Doar astfel își va putea asigura independența și va putea menține standardele ridicate de protecție a cetățenilor.