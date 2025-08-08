International Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele







De ani de zile, Uniunea Europeană se luptă să ne acceseze mesajele private, scrie European Conservative. Bruxelles-ul își dorește cu disperare posibilitatea de a citi orice mesaj digital trimis de un cetățean al UE - inclusiv SMS-uri, e-mailuri, mesaje directe pe aplicații de socializare precum X, TikTok sau Instagram și chiar mesaje trimise prin servicii criptate end-to-end precum Telegram și WhatsApp. Niciuna dintre conversațiile noastre private nu ar mai fi, de fapt, privată.

Această idee a fost lansată în 2022, ca parte a Regulamentului privind abuzul sexual asupra copiilor (CSAR). Scopul acestei măsuri, numită Chat Control, a fost de a detecta conținutul ilegal - în special materialele pornografice cu copii - și de a le transmite autorităților.

În teorie, tehnologia inteligenței artificiale ar fi utilizată pentru a scana conținutul fiecărui mesaj înainte de a fi criptat - adică, înainte de a fi introdus într-un cod ilizibil, pe care numai destinatarul îl poate descifra.

Acest aspect al legislației s-a dovedit prea controversat pentru multe state membre și a fost respins în Parlamentul European.

Acum însă, UE vrea să încerce din nou. După preluarea președinției Consiliului UE luna trecută, Danemarca a făcut din Controlul Chat-urilor o prioritate.

Procesele-verbale scurse de la o reuniune a Grupului de lucru pentru aplicarea legii din cadrul Consiliului UE arată că supravegherea în masă este din nou pe ordinea de zi, statele încercând să atenueze dezacordurile anterioare.

În prezent, 15 din 27 de națiuni susțin planurile, iar unele țări, precum Spania, chiar insistă pentru o interdicție completă a serviciilor de mesagerie criptată end-to-end.

Olanda și Austria sunt obligate să treacă prin voturi parlamentare înainte de a putea susține scanarea obligatorie, iar Luxemburgul și Slovenia spun că „nu sunt încă convinse”.

Belgia, Polonia și Estonia sunt, de asemenea, precaute. Polonia a propus o sugestie de a viza doar mesajele necriptate și acele persoane care erau deja suspectate, dar aceasta a fost respinsă, ceea ce înseamnă că orice legislație care se materializează din aceasta se va aplica probabil tuturor, peste tot.

Nu se poate exagera cât de devastator ar fi acest lucru pentru viața privată. UE a încercat să asigure oamenii că mesajele vor fi în continuare criptate - doar după ce au fost scanate mai întâi.

Dar acest lucru face, practic, criptarea inutilă. Este echivalentul deschiderii și lecturii corespondenței de către oficiul poștal înainte de a o trimite.

Chiar și serviciul juridic al Consiliului European consideră că acest lucru este un dezastru, menționând că „scanarea din partea clientului este o încălcare a drepturilor omului și nu depinde de tipul de tehnologie”.

„Reclaim the Net” are dreptate să îl numească „cel mai mare experiment de supraveghere în timp de pace din istoria [europeană]”.

Problema este că acest mandat orwellian este prezentat – așa cum se întâmplă adesea cu cenzura online – ca o protecție vitală pentru copii.

Este dificil să contrazici o lege care promite să împiedice pedofilii să răspândească conținut online și între ei. Acea idee străveche că „dacă nu ai nimic de ascuns, nu ai nimic de temut” a făcut mult prea mulți oameni mulțumiți de sine când vine vorba de supravegherea guvernamentală.

Dar există foarte puține dovezi că Chat Control va fi o modalitate eficientă de a opri răspândirea imaginilor care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor și este parțial produsul lobby-ului. Ceea ce va face, fără îndoială, este să vizeze cetățenii care respectă legea.

Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE este un exemplu excelent în acest sens. A fost introdusă în 2022 cu scopul de a combate conținutul ilegal, precum și „dezinformarea și dezinformarea”, dar conferă efectiv Bruxelles-ului puterea de a cenzura orice consideră problematic.

Orice platformă care nu supraveghează utilizatorii suficient de strict poate primi amenzi masive sau poate fi interzisă complet în bloc. Prin urmare, site-urile de socializare au grijă să aplice filtre excesiv de sensibile pentru a evita penalizările.

Marea majoritate a postărilor semnalate și eliminate în temeiul DSA nici măcar nu sunt împotriva legii.

Povestea este similară în Regatul Unit, care se află în prezent în proces de implementare a Legii privind siguranța online (2023). La fel ca CSAR și DSA, Legea privind siguranța online a fost introdusă și promovată cu scopul expres de a proteja copiii - în special, pentru a împiedica minorii să vadă conținut potențial dăunător sau restricționat în funcție de vârstă, cum ar fi pornografia.

Luna trecută, însă, un deputat laburist a recunoscut că legea este folosită pentru a monitoriza „sentimentele contrare imigrației” online.

Și, la fel ca DSA, pedepsele dure prevăzute de Legea privind siguranța online (amenzi de până la 18 milioane de lire sterline sau 10% din veniturile globale, oricare dintre acestea este mai mare) stimulează companiile de social media să aplice regulile cât mai strict posibil.

Aceasta înseamnă restricționarea în funcție de vârstă a unui discurs al unui deputat conservator despre scandalul bandelor de agresiune sexuală sau blocarea unui videoclip al unui alt deputat conservator despre politicile pro-părinți, deoarece acesta prezenta un bebeluș.

Legile care vizează combaterea conținutului ilegal și dăunător aproape niciodată nu se termină aici. În primă instanță, Chat Control ar putea fi folosit pentru a urmări materialele care abuzează de copii.

Dar probabil se va extinde în curând pentru a viza criticile la adresa imigrației, opoziția față de ideologia „woke” și provocările la adresa hegemoniei UE. Chiar și cei care nu se consideră a avea opinii deosebit de controversate ar trebui să fie îngrijorați de acest lucru.

Ceea ce este considerat dogma „acceptabilă” a zilei se schimbă atât de rapid acum, încât te poți trezi în curând de partea greșită a ortodoxiei mainstream, chiar și atunci când opiniile tale erau împărtășite de marea majoritate a oamenilor cu doar câțiva ani în urmă.

Nu cu mult timp în urmă, era complet normal și așteptat să spui că bărbații nu pot deveni femei sau să critici public politicienii. Astăzi, exprimarea acestui lucru online te poate băga în bucluc cu legea.

Indiferent de situație, ar trebui să ne opunem cu toții cu fermitate oricui ne spionează mesajele private. Cât de sigură va fi această tehnologie de scanare? Unde vor fi stocate informațiile pe care le colectează și cine va avea acces la ele? Cât de precisă va fi?

Va genera nenumărate rezultate fals pozitive și va irosi timpul și resursele deja limitate ale forțelor de poliție? Având în vedere istoricul dezastruos al UE în materie de tehnologie (cu sisteme care adesea nu funcționează așa cum ar trebui sau sunt vulnerabile la încălcări de securitate), există puține motive să credem că ceva atât de sensibil și complex precum scanarea în masă a mesajelor va fi gestionat competent sau în siguranță.

Chiar dacă ar fi așa, europenii merită în continuare dreptul la o viață privată. Faptul că nu doriți ca UE să vă citească mesajele și e-mailurile nu ar trebui să fie o preocupare marginală sau domeniul teoreticienilor conspirației.

Ar trebui să fie o cerință fundamentală ca fiecare persoană să aibă voie să păstreze secrete, indiferent cât de banale ar fi acestea. Acest lucru ne permite să vorbim liber și să gândim critic.

Dacă fiecare reflecție online ajunge să fie scanată și monitorizată, nu există nicio modalitate ca libertatea de exprimare să supraviețuiască. Cu Chat Control, Bruxelles-ul riscă să agraveze cultura deja sufocantă a autocenzurii din Europa.

Odată ce infrastructura pentru cenzură va fi implementată, tentația de a o extinde va fi prea mare pentru ca UE să o poată rezista. Am văzut deja cum instrumentele concepute pentru a combate „conținutul dăunător” se transformă în instrumente pentru controlul disidenței politice și suprimarea opiniilor controversate.

Controlul chat-urilor nu va face excepție. Supravegherea în masă este rareori redusă, dar aproape întotdeauna intensificată.