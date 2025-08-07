Social Libera exprimare, tot mai restrânsă. CNA, reguli noi pentru televiziuni, radio și online







Consiliul Național al Audiovizualului pune în aplicare, de la 7 august 2025, un nou Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual. Consiliul susține că măsurile ar viza „protecția minorilor”, „combaterea dezinformării” și „clarificarea responsabilității creatorilor de conținut online”.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a adoptat prin Decizia nr. 573/2025 noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, care intră în vigoare începând cu 7 august 2025. Este cea mai amplă revizuire legislativă din ultimul deceniu în acest domeniu.

Codul se aplică atât televiziunii și radioului, cât și platformelor de video-on-demand și rețelelor de partajare video care intră sub jurisdicția României.

Astfel, influencerii, platformele de streaming și creatorii de conținut care se adresează publicului român vor avea obligații similare cu cele ale televiziunilor tradiționale.

Codul introduce termeni-cheie precum "dezinformare", "informare incorectă", "conținut ilegal" sau "conținut dăunător".

De asemenea, apare noțiunea de "creator de conținut online cu responsabilitate editorială". Aceste clarificări oferă bază legală pentru intervenții prin care conținuturile din spațiul digital să poată să fie cenzurate.

Codul impune reguli mai stricte privind difuzarea imaginilor minorilor în contexte sensibile și condiții pentru participarea acestora în emisiuni. Este obligatorie restricționarea accesului minorilor la anumite tipuri de conținut, considerat nociv, inclusiv online.

Programele considerate a fi cu „potențial impact negativ” trebuie semnalizate cu avertismente precum: „Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”, „Informațiile nu au bază științifică” sau „Acest program este o ficțiune” – în special pentru emisiunile de tip reality show.

Codul introduce restricții în privința publicității la jocuri de noroc și suplimente alimentare. Se interzic „promovarea agresivă”, „adresarea către minori” și „afirmațiile înșelătoare”.

Toți furnizorii de servicii media trebuie să asigure accesibilitate treptată: subtitrare, audiodescriere, interpretare mimico-gestuală, pentru a permite incluziunea persoanelor cu dizabilități în consumul media.

Mesajele privind drepturile omului, protecția mediului sau prevenirea consumului de droguri devin formă distinctă de comunicare, cu reguli clare privind marcarea, separarea de conținutul editorial și condițiile de difuzare.

Codul oferă un cadru legal pentru sancțiuni, împreună cu mecanisme de avertizare și corectare.

CNA susțnie că nu a restricționa libera exprimare, ci doar ar „combate conținutul manipulator și periculos”.

Se impun obligații suplimentare serviciilor video-on-demand de a promova opere europene și producții locale, contribuind la diversitate culturală și economie creativă.