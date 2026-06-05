Victor Ponta părăsește grupul parlamentar PSD și trece la „Uniți pentru România”
- Iuliu Vlădescu
- 5 iunie 2026, 15:27
Fostul plim-ministru și președinte al PSD Victor Ponta s-a alăturat grupului parlamentar „Uniți pentru România”, marcând astfel o nouă etapă în traiectoria sa politică, după ruptura cu PSD.
Relația Ponta-PSD, deteriorată de candidatura la prezidențiale
Relația lui Victor Ponta cu Partidul Social Democrat s-a deteriorat iremediabil după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale.
În martie 2025, Consiliul Politic Național al PSD a decis excluderea sa din partid.
Atunci, Ponta a declarat că guvernul condus de marcel Ciolacu trebuie să dispară, având în vedere că românii așteaptă o schimbare completă.
Victor Ponta a subliniat că actualul guvern nu mai are nimic de demonstrat.
„Eu cred că trebuie alt Guvern și îmi mențin acest lucru. Asta cred că așteaptă și românii, un restart total, o repornire a sistemului politic. Pot să lucrez cu absolut toată lumea care are capacitatea de a lucra. Eu sper să țină cu România, să o pună pe primul loc”, a explicat fostul lider PSD.
Ponta a rămas până acum în grupul PSD
Cu toate acestea, Victor Ponta a rămas până recent afiliat grupului parlamentar PSD, iar statutul său politic a fost timp îndelungat neclar.
„Nu știu dacă mai sunt membru PSD. Cred că mai sunt”, a declarat Victor Ponta, precizând că nu a primit nicio comunicare oficială privind excluderea sa.
Ce este „Uniți pentru România”
Grupul parlamentar „Uniți pentru România” s-a constituit oficial în februarie 2026, fiind format în principal din deputați aleși inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri, care s-au desprins de conducerea formațiunii. Liderul grupului este deputatul Răzvan Mirel Chiriță.
Potrivit unui comunicat al noii structuri parlamentare, „Uniți pentru România” se definește ca o construcție politică de centru-dreapta, pro-occidentală și pro-europeană, care susține ferm apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic.
Cine face parte din grupul căruia i s-a alătura Ponta
În acest moment, grupul parlamentar căruia i s-a alăturat Victor Ponta numără 16 parlamentari:
- Răzvan Mirel Chiriță (lider)
- Daniel Grofu
- Gabriela Porumboiu
- Călin Florin Groza
- Maria Cernit
- Codruța Maria Corcheș
- Anamaria Gavrilă
- Andrei Csillag
- Bianca Eugenia Gavrilă
- Ancuța Florina Irimia
- Sebastian Kroncsiș
- Sergiu Matei
- Dan Nicolae
- Gheorghe Pîclișan
- Cristian Popa
- Gheorghe Răducea