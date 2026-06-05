Fostul plim-ministru și președinte al PSD Victor Ponta s-a alăturat grupului parlamentar „Uniți pentru România”, marcând astfel o nouă etapă în traiectoria sa politică, după ruptura cu PSD.

Relația lui Victor Ponta cu Partidul Social Democrat s-a deteriorat iremediabil după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale.

În martie 2025, Consiliul Politic Național al PSD a decis excluderea sa din partid.

Atunci, Ponta a declarat că guvernul condus de marcel Ciolacu trebuie să dispară, având în vedere că românii așteaptă o schimbare completă.

Victor Ponta a subliniat că actualul guvern nu mai are nimic de demonstrat.

„Eu cred că trebuie alt Guvern și îmi mențin acest lucru. Asta cred că așteaptă și românii, un restart total, o repornire a sistemului politic. Pot să lucrez cu absolut toată lumea care are capacitatea de a lucra. Eu sper să țină cu România, să o pună pe primul loc”, a explicat fostul lider PSD.

Cu toate acestea, Victor Ponta a rămas până recent afiliat grupului parlamentar PSD, iar statutul său politic a fost timp îndelungat neclar.

„Nu știu dacă mai sunt membru PSD. Cred că mai sunt”, a declarat Victor Ponta, precizând că nu a primit nicio comunicare oficială privind excluderea sa.

Grupul parlamentar „Uniți pentru România” s-a constituit oficial în februarie 2026, fiind format în principal din deputați aleși inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri, care s-au desprins de conducerea formațiunii. Liderul grupului este deputatul Răzvan Mirel Chiriță.

Potrivit unui comunicat al noii structuri parlamentare, „Uniți pentru România” se definește ca o construcție politică de centru-dreapta, pro-occidentală și pro-europeană, care susține ferm apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic.

În acest moment, grupul parlamentar căruia i s-a alăturat Victor Ponta numără 16 parlamentari: