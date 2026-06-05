Politica

Victor Ponta părăsește grupul parlamentar PSD și trece la „Uniți pentru România”

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Victor Ponta părăsește grupul parlamentar PSD și trece la „Uniți pentru România”Victor Ponta. Sursa foto: facebook
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Din cuprinsul articolului

Fostul plim-ministru și președinte al PSD Victor Ponta s-a alăturat grupului parlamentar „Uniți pentru România”, marcând astfel o nouă etapă în traiectoria sa politică, după ruptura cu PSD.

Relația Ponta-PSD, deteriorată de candidatura la prezidențiale

Relația lui Victor Ponta cu Partidul Social Democrat s-a deteriorat iremediabil după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale.

În martie 2025, Consiliul Politic Național al PSD a decis excluderea sa din partid.

Atunci, Ponta a declarat că guvernul condus de marcel Ciolacu trebuie să dispară, având în vedere că românii așteaptă o schimbare completă.

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Victor Ponta a subliniat că actualul guvern nu mai are nimic de demonstrat.

„Eu cred că trebuie alt Guvern și îmi mențin acest lucru. Asta cred că așteaptă și românii, un restart total, o repornire a sistemului politic. Pot să lucrez cu absolut toată lumea care are capacitatea de a lucra. Eu sper să țină cu România, să o pună pe primul loc”, a explicat fostul lider PSD.

Ponta a rămas până acum în grupul PSD

Cu toate acestea, Victor Ponta a rămas până recent afiliat grupului parlamentar PSD, iar statutul său politic a fost timp îndelungat neclar.

„Nu știu dacă mai sunt membru PSD. Cred că mai sunt”, a declarat Victor Ponta, precizând că nu a primit nicio comunicare oficială privind excluderea sa.

Ce este „Uniți pentru România”

Grupul parlamentar „Uniți pentru România” s-a constituit oficial în februarie 2026, fiind format în principal din deputați aleși inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri, care s-au desprins de conducerea formațiunii. Liderul grupului este deputatul Răzvan Mirel Chiriță.

Potrivit unui comunicat al noii structuri parlamentare, „Uniți pentru România” se definește ca o construcție politică de centru-dreapta, pro-occidentală și pro-europeană, care susține ferm apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic.

Cine face parte din grupul căruia i s-a alătura Ponta

În acest moment, grupul parlamentar căruia i s-a alăturat Victor Ponta numără 16 parlamentari:

  • Răzvan Mirel Chiriță (lider)
  • Daniel Grofu
  • Gabriela Porumboiu
  • Călin Florin Groza
  • Maria Cernit
  • Codruța Maria Corcheș
  • Anamaria Gavrilă
  • Andrei Csillag
  • Bianca Eugenia Gavrilă
  • Ancuța Florina Irimia
  • Sebastian Kroncsiș
  • Sergiu Matei
  • Dan Nicolae
  • Gheorghe Pîclișan
  • Cristian Popa
  • Gheorghe Răducea

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