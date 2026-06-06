Riscul de inundații a crescut în 11 județe, ca urmare a ploilor abundente înregistrate în ultimele ore. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit o atenționare Cod galben de inundații valabilă de sâmbătă, de la ora 12:00, până duminică, la ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din țară, precum și pentru râurile din Dobrogea.

Hidrologii avertizează că, pe durata intervalului vizat, există riscul producerii unor scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, al formării unor viituri rapide pe cursurile mici de apă, precum și al creșterii debitelor și nivelurilor unor râuri, situații care pot genera inundații locale și depășirea cotelor de atenție.

În prima parte a avertizării, respectiv sâmbătă între orele 12:00 și 24:00, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș și Mureș, inclusiv afluenții acestora, precum și râurile Arieș, Târnava Mică, Târnava Mare și sectoare ale Oltului. Zonele afectate se află în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Covasna și Vâlcea.

Atenționarea este extinsă până duminică la ora 12:00 pentru alte bazine hidrografice importante. Sunt incluse râurile din bazinul Ialomiței și afluenții săi, râul Prahova, precum și cursurile de apă din bazinele Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, Putna, Râmnicu Sărat și Buzău.

De asemenea, sunt vizate afluenții Siretului, sectoare ale Prutului și Jijiei, dar și râurile din județele Constanța și Tulcea.

Potrivit specialiștilor, cele mai intense manifestări ale fenomenelor hidrologice sunt așteptate pe unele râuri mici din județele Buzău, Vrancea, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, unde probabilitatea producerii unor viituri rapide și a unor inundații locale este mai ridicată.

Reprezentanții INHGA arată că fenomenele prognozate se pot manifesta și pe afluenți de ordin inferior ai râurilor aflate sub avertizare, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice menționate.