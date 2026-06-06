Vremea Breaking news

Risc crescut de inundații în următoarele ore. Hidrologii au emis Cod galben pentru 11 județe

Comentează știrea
Risc crescut de inundații în următoarele ore. Hidrologii au emis Cod galben pentru 11 județeInundații Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Riscul de inundații a crescut în 11 județe, ca urmare a ploilor abundente înregistrate în ultimele ore. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit o atenționare Cod galben de inundații valabilă de sâmbătă, de la ora 12:00, până duminică, la ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din țară, precum și pentru râurile din Dobrogea.

Hidrologii avertizează că locuitorii din 11 județe se pot confrunta cu inundații după ploile abundente din ultima perioadă

Hidrologii avertizează că, pe durata intervalului vizat, există riscul producerii unor scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, al formării unor viituri rapide pe cursurile mici de apă, precum și al creșterii debitelor și nivelurilor unor râuri, situații care pot genera inundații locale și depășirea cotelor de atenție.

În prima parte a avertizării, respectiv sâmbătă între orele 12:00 și 24:00, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș și Mureș, inclusiv afluenții acestora, precum și râurile Arieș, Târnava Mică, Târnava Mare și sectoare ale Oltului. Zonele afectate se află în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Covasna și Vâlcea.

Ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Lista zonelor vizate

Atenționarea este extinsă până duminică la ora 12:00 pentru alte bazine hidrografice importante. Sunt incluse râurile din bazinul Ialomiței și afluenții săi, râul Prahova, precum și cursurile de apă din bazinele Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, Putna, Râmnicu Sărat și Buzău.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

De asemenea, sunt vizate afluenții Siretului, sectoare ale Prutului și Jijiei, dar și râurile din județele Constanța și Tulcea.

Râurile mici, expuse riscului de inundații

Potrivit specialiștilor, cele mai intense manifestări ale fenomenelor hidrologice sunt așteptate pe unele râuri mici din județele Buzău, Vrancea, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, unde probabilitatea producerii unor viituri rapide și a unor inundații locale este mai ridicată.

Reprezentanții INHGA arată că fenomenele prognozate se pot manifesta și pe afluenți de ordin inferior ai râurilor aflate sub avertizare, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice menționate.

Stiri calde

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor
18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul
18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială
18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii
18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal
18:06 - Conacul care a ascuns Coroana Ungariei se vinde mai ieftin decât o garsonieră
17:55 - Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani
17:43 - Conducerea PNL se va întâlni luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Ce se discutp în partid

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale