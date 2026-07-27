Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni noi avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabile până marți seara. Meteorologii anunță furtuni, vijelii, averse torențiale și grindină în mai multe regiuni ale țării, iar în zonele montane rafalele de vânt vor depăși 100 km/h.

Prima avertizare este valabilă luni, între orele 12:00 și 23:00, și vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.

În aceste zone sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h, averse torențiale și descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri, cantități de apă de 15-25 l/mp, iar izolat de 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Potrivit ANM, fenomene de instabilitate atmosferică se vor manifesta, pe arii restrânse, și în restul țării.

O a doua avertizare Cod galben intră în vigoare luni, la ora 23:00, și este valabilă până marți, la ora 10:00.

Aceasta vizează Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Munții Apuseni, unde vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90-100 km/h.

În primele ore ale intervalului sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale de 45-50 km/h, și în nord-estul Moldovei.

Meteorologii au emis și o a treia avertizare Cod galben, valabilă marți, între orele 10:00 și 20:00.

Aceasta vizează estul Moldovei, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h, precum și Carpații de Curbură, unde vântul va sufla cu 70-90 km/h.

Potrivit ANM, intensificări ale vântului, cu viteze de 45-50 km/h, se vor semnala și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.