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Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță vijelii, ploi torențiale și rafale de peste 80 km/h

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Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță vijelii, ploi torențiale și rafale de peste 80 km/hSursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din România.

Cod galben de la ANM pentru ziua de luni

Fenomenele meteo periculoase sunt prognozate pentru ziua de luni, când sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Avertizarea este valabilă luni, între orele 12 și 22, în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei.

Jumătate de țară, cuprinsă de furtuni și vijelii

Meteorologii avertizează că, în aceste regiuni, vremea va deveni instabilă, iar perioadele cu averse torențiale și cantități importante de apă vor fi însoțite de intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 50…70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h.

De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice și, pe arii restrânse, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1…3 cm.

Vijelie

Vijelie. Sursa foto: Pixabay

În intervale scurte de timp, de 1…3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15…25 l/mp și, izolat, vor depăși 30…40 l/mp.

ANM precizează că manifestări ale instabilității atmosferice pot apărea, pe arii restrânse, și în celelalte regiuni ale țării.

ANM precizează că vântul va rămâne puternic și după ce codul galben expiră

Vremea se va menține vântoasă și după expirarea avertizării cod galben. În intervalul de luni, de la ora 22, până marți, la ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și local în Munții Apuseni, vântul va avea viteze la rafală de 70…80 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 90…100 km/h.

În primele ore ale acestui interval, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, sunt prognozate și în estul Moldovei.

Meteorologii recomandă populației să manifeste prudență în timpul episoadelor de vreme severă, în special în zonele în care sunt prognozate vijelii, grindină și ploi abundente.

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