Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile în zilele de 23 și 24 iulie.

Meteorologii anunță perioade cu vijelii, descărcări electrice, grindină și averse torențiale, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 40-50 de litri pe metrul pătrat.

Prima atenționare este valabilă pentru ziua de joi, 23 iulie, în intervalul 13:00-21:00 și vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova.

În Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș sunt prognozate intervale cu instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele vor include intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h.

De asemenea, vor fi averse torențiale, cu acumulări de 15-25 de litri pe metrul pătrat, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de unu-doi centimetri.

Pentru județele Dâmbovița și Prahova, meteorologii prognozează averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de aproximativ 50 km/h. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-40 de litri pe metrul pătrat.

A doua avertizare va intra în vigoare vineri, 24 iulie, la ora 12:00, și va fi valabilă până la ora 21:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane, precum și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Pe arii restrânse poate cădea grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni, cu diametrul de unu-trei centimetri.

În București, vremea va rămâne ușor instabilă și mai rece decât este obișnuit la sfârșitul lunii iulie, deși temperatura maximă va crește ușor față de ziua precedentă, până la 24-25 de grade.

Cerul va avea înnorări temporare și sunt posibile averse slabe, local însoțite de descărcări electrice. Spre seară, cerul se va degaja treptat.

Vântul va sufla moderat, iar temperatura minimă va fi de 14-15 grade, cu valori mai scăzute, în jur de 12 grade, în zona preorășenească.