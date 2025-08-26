International

China și SUA reiau dialogul comercial. Li Chenggang, la Washington

China și SUA reiau dialogul comercial. Li Chenggang, la WashingtonLi Keqiang / sursa foto: captură YouTube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Li Chenggang, negociatorul-șef al Chinei, va vizita Washingtonul săptămâna aceasta pentru a relua discuțiile comerciale cu oficiali americani, în cadrul unei pauze extinse a tarifelor, potrivit WSJ.

Această întâlnire marchează un pas semnificativ în stabilirea unui dialog regulat între cele două economii majore, în contextul în care ambele părți caută să evite escaladarea tensiunilor comerciale.

Li Chenggang: Reprezentantul principal al Chinei în negocierile comerciale

Li Chenggang, numit în aprilie 2025 ca negociator-șef pentru comerț internațional și vice-ministru al Comerțului, este un diplomat cu o carieră îndelungată în domeniul comerțului și al dreptului internațional.

Anterior, el a servit ca reprezentant permanent al Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și a ocupat funcții importante în Ministerul Comerțului .

Două nume importante vor șefia fotbalului românesc. Cine îi ia locul lui Gino Iorgulescu
Două nume importante vor șefia fotbalului românesc. Cine îi ia locul lui Gino Iorgulescu
Grevă pentru pensii speciale, la Curtea de Apel București. Toate procesele, suspendate
Grevă pentru pensii speciale, la Curtea de Apel București. Toate procesele, suspendate

Vizita sa la Washington, programată pentru această săptămână, include întâlniri cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu reprezentanți ai Biroului Reprezentantului Comercial al SUA și ai Departamentului Trezoreriei.

Discuțiile vor aborda teme precum achizițiile de soia, relaxarea restricțiilor asupra exporturilor de tehnologie și eliminarea tarifelor de 20% impuse anterior administrației Trump asupra produselor legate de fentanil.

Măsuri concrete și reacții punctuale

În urma întâlnirilor din Geneva, Londra și Stockholm, cele două părți au convenit asupra unei pauze de 90 de zile a tarifelor, menținând tarifele de 30% asupra importurilor chineze și de 10% asupra bunurilor americane.

Această decizie a fost luată pentru a evita escaladarea conflictului comercial și pentru a permite negocieri suplimentare .

cargo

cargo / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, China a solicitat eliminarea tarifelor de 20% asupra produselor legate de fentanil, ca parte a unui pachet mai larg de negocieri care include și avioanele Boeing și alte produse comerciale .

Implicații regionale și globale ale negocierilor Chinei

Această vizită subliniază importanța stabilirii unui dialog regulat între cele două economii majore, în contextul în care tensiunile comerciale pot avea efecte semnificative asupra economiilor regionale și globale.

Un acord favorabil ar putea contribui la stabilizarea piețelor financiare și ar putea reduce incertitudinile economice globale .

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:31 - Două nume importante vor șefia fotbalului românesc. Cine îi ia locul lui Gino Iorgulescu
12:23 - Summitul Trump-Lee aduce investiții record. Korean Air își modernizează flota
12:14 - Soția unui cunoscut fotbalist, victima unui jaf. Mașina, spartă de doi români
12:06 - Grevă pentru pensii speciale, la Curtea de Apel București. Toate procesele, suspendate
12:00 - România pe harta puterii, cu Dan Dungaciu. Contrapunct, la 12:00
11:49 - Românii care vor să plece din țară trebuie să își schimbe buletinul. Ce spune noua lege

Proiecte speciale