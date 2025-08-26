International China și SUA reiau dialogul comercial. Li Chenggang, la Washington







Li Chenggang, negociatorul-șef al Chinei, va vizita Washingtonul săptămâna aceasta pentru a relua discuțiile comerciale cu oficiali americani, în cadrul unei pauze extinse a tarifelor, potrivit WSJ.

Această întâlnire marchează un pas semnificativ în stabilirea unui dialog regulat între cele două economii majore, în contextul în care ambele părți caută să evite escaladarea tensiunilor comerciale.

Li Chenggang, numit în aprilie 2025 ca negociator-șef pentru comerț internațional și vice-ministru al Comerțului, este un diplomat cu o carieră îndelungată în domeniul comerțului și al dreptului internațional.

Anterior, el a servit ca reprezentant permanent al Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și a ocupat funcții importante în Ministerul Comerțului .

Vizita sa la Washington, programată pentru această săptămână, include întâlniri cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu reprezentanți ai Biroului Reprezentantului Comercial al SUA și ai Departamentului Trezoreriei.

Discuțiile vor aborda teme precum achizițiile de soia, relaxarea restricțiilor asupra exporturilor de tehnologie și eliminarea tarifelor de 20% impuse anterior administrației Trump asupra produselor legate de fentanil.

În urma întâlnirilor din Geneva, Londra și Stockholm, cele două părți au convenit asupra unei pauze de 90 de zile a tarifelor, menținând tarifele de 30% asupra importurilor chineze și de 10% asupra bunurilor americane.

Această decizie a fost luată pentru a evita escaladarea conflictului comercial și pentru a permite negocieri suplimentare .

De asemenea, China a solicitat eliminarea tarifelor de 20% asupra produselor legate de fentanil, ca parte a unui pachet mai larg de negocieri care include și avioanele Boeing și alte produse comerciale .

Această vizită subliniază importanța stabilirii unui dialog regulat între cele două economii majore, în contextul în care tensiunile comerciale pot avea efecte semnificative asupra economiilor regionale și globale.

Un acord favorabil ar putea contribui la stabilizarea piețelor financiare și ar putea reduce incertitudinile economice globale .