International Trump declanșează atacul asupra Rezervei Federale. A anunțat demiterea unui membru important. Mișcare fără precedent a unui președinte al SUA







Atacul Casei Albe asupra Rezervei Federale a început, anunța agențiile de presă. Un membru din conducerea Fed a fost demis. Aceasta a anunțat că va contesta decizia în instanță.

Rezerva Federală sau Fed (Federal Reserve) este banca centrală a Statelor Unite. Ea formulează și conduce politica monetară a SUA și administrează o parte esențială a infrastructurii financiare a țării. Instituția a fost creată prin Federal Reserve Act din 1913 pentru a oferi sistemului financiar un cadru mai sigur, flexibil și stabil.

Președintele Donald Trump a anunțat luni seară că o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook. Invocând acuzații de fraudă ipotecară — o mișcare fără precedent ce vizează o instituție considerată independentă.

Cook a respins imediat decizia și a spus că nu va demisiona, susținând că președintele nu are autoritate legală să o destituie „for cause” și că nu există temei. Avocatul ei, Abbe Lowell, a numit demersul abuziv și lipsit de procedură, promițând acțiuni în justiție.

Acuzațiile au fost lansate săptămâna trecută de Bill Pulte. Numit de Trump într-o agenție care supraveghează giganții ipotecari Fannie Mae și Freddie Mac. Pulte susține că în 2021 Cook ar fi declarat două „reședințe principale” — în Ann Arbor și Atlanta — pentru a obține condiții mai bune la credit. Întrucât împrumuturile pentru case secundare au, de regulă, costuri mai mari.

Anunțul a fost urmat de scăderi ușoare ale contractelor futures pe acțiuni și ale dolarului. Totul pe fondul așteptărilor privind o bătălie juridică de durată, până la Curtea Supremă, cu riscul de a adăuga volatilitate piețelor.

Dacă atacul lui Trump reușește, independența politică a Federal Reserves ar putea fi erodată. Aceasta este considerată esențială pentru credibilitatea în lupta cu inflația, permițând măsuri nepopulare, precum majorări de dobândă. O fisură în încrederea investitorilor ar ridica randamentele obligațiunilor. Și, implicit, costurile creditelor ipotecare, auto și pentru firme.

Numită de Joe Biden în 2022, Lisa Cook este prima femeie de culoare în Consiliul Guvernatorilor Fed. Confirmarea sa s-a făcut cu 50–50 în Senat, votul decisiv fiind al vicepreședintei Kamala Harris. Economista a studiat la Oxford și Spelman și a predat la Michigan State și Harvard Kennedy School, scrie BBC

Legea permite demiterea „pentru cauză”, de regulă pentru abateri sau neîndeplinirea atribuțiilor, nu pentru diferențe de viziune asupra dobânzilor. Experți juridici remarcă faptul că astfel de îndepărtări presupun proceduri care să ofere dreptul la apărare, iar precedentele pentru un guvernator Fed lipsesc.

Trump a indicat că va numi oficiali favorabili reducerii costurilor de împrumut; deja l-a propus pe Stephen Miran pentru un loc vacant. Înlocuirea lui Cook i-ar oferi, alături de Christopher Waller și Michelle Bowman, o majoritate de 4–3 în coniliul Rezervei Federale. Criticii, între care senatoarea Elizabeth Warren, califică demersul drept ilegal și periculos.

Chiar dacă președintele îl va putea înlocui pe Jerome Powell abia în mai 2026, direcția politicii monetare rămâne decisă în Comitetul cu 12 votanți, astfel că schimbările de personaj nu garantează schimbări de curs.