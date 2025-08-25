Social De „sezon”: Cum contești decizia de concediere și care sunt termenele la instanță







Deciza de concediere este una dintre cele mai contestate documente în fața instanțelor de judecată, drept urmare trebuie respectate anumite termene. Unele dintre ele vorbesc despre 30 de zile, altele de 45.

Angajații nemulțumiți de această hotărâre pot depune o contestație care va ajunge la magistrați. Doar că aceasta trebuie să fie în termen, altfel se poate pierde dreptul de contestație. În ceea ce privește termenul pentru o astfel de acțiune, au existat tot felul de interpretări. Mai ales că și legea s-a tot modificat. Drept urmare, juristii lămuresc problema.

Termenul de 45 de zile este cel mai folosit în practică, dar au existat cazuri în care s-a luat în considerare cel de 30 de zile. Mai ales că au existat și decizii ale CCR pe această speță. Drept urmare, este important de stabilit de când curge acest termen. Legal, de la momentul în care a fost comunicată hotărârea către salariat.

Problema apare când uneori, decizia este revocată înainte de comunicare. De altfel, un alt aspect important este comunicarea, cum se face ea, dacă s-au respectat regulile.

Asta pentru că dacă procedura a fost viciată cu privire la comunicare, atunci aveți câștig de cauză. În cazul în care ați fost concediat și sancționat disciplinar, atunci contestația trebui să vizeze ambele probleme. Astfel că la sfârșit este necesară cererea repunerii în situația anterioară sau acordarea de despăgubiri, după caz.

Este important să precizați în contestația data primii comunicării, altfel riscați ca procedura să fie viciață. Drept urmare, juriștii recomandă, introducerea contestației imediat cum a fost comunicată decizia de concediere. De asemenea, aceștia mai spun că în acțiune se pot susține ambele termene ca având aplicabilitate și cel de 30 de zile și cel de 45. Desigur instanța va aprecia care dintre cele două se potrivesc speța în cauză.