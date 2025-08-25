Economie Bolojan vrea cu 40.000 de bugetari mai puțin







Printre măsurile incluse în Pachetul II de măsuri fiscale se află și concedierea a 40.000 de angajați din sectorul public, măsură prin care statul va economisi două miliarde de lei. „În multe locuri există spații importante pentru a reduce personalul […] vorbim de cel puțin 20 de procente”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Pachetul II de măsuri fiscale prevede modificarea pensiilor speciale ale magistraților, eliminarea privilegiilor din companiile de stat și introducerea unor noi reguli fiscale pentru firme și multinaționale. De asemenea, o altă măsură prevede concedierea a 40.000 de angajați din sectorul public, măsură prin care statul va economisi două miliarde de lei.

„În momentul în care ești pe o funcție și vezi că nu poți să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci. Nu, nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situație”, a spus Bolojan, la Antena 1.

Măsurile au fost amânate din cauza tensiunilor din Coaliție, premierul afirmând că întârzierea este provocată de blocajele din perioada verii. „Dacă și ședințele Coaliției ar fi funcționat în această perioadă, cu siguranță anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede”, a mai adăugat acesta.

Una dintre măsurile din al doilea pachet este restructurarea administrației publice, care urmărește eficientizarea aparatului birocratic și reducerea cheltuielilor. Planul prevede desființarea a peste 40.000 de posturi la nivel local și central. Printre structurile vizate se află cabinetele demnitarilor, prefecturile, poliția locală și consiliile de administrație ale instituțiilor publice.

De asemenea, reforma prevede o nouă abordare în evaluarea funcționarilor publici: promovarea și menținerea în funcție vor depinde de performanță, nu de vechime sau apartenență politică. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat la Antena 3 CNN, că această schimbare ar putea aduce economii de peste 2,2 miliarde de lei pe an.

„În multe locuri există spații importante pentru a reduce personalul […] vorbim de cel puțin 20 de procente. […] De exemplu, prin reducerea câte unui consilier personal din cabinetele de primar, de viceprimar, de demnitari, din start, aproximativ 6000 de posturi se reduc numai din această componentă”, a afirmat Bolojan.

Inclusiv în sistemul de sănătate sunt anunțate schimbări. Guvernul vrea să lanseze proiecte-pilot prin care salariile personalului medical să fie legate cu performanța. Totodată, finanțarea spitalelor va depinde de numărul real de cazuri tratate, iar internările fictive vor fi sancționate.

De asemenea, Guvernul propune reguli mai stricte pentru a preveni abuzurile în procedurile de insolvență: