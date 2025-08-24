Social Medicii din spitalele publice, obligați să semneze prioritar contractele cu CNAS în sistemul de stat







Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică, la Râmnicu Vâlcea, că legislaţia va fi modificată astfel încât medicii angajaţi în spitalele publice să încheie contractele cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prioritar în mediul public. În acest fel, nu va mai fi posibil ca pacienţii să fie direcţionaţi de la stat către clinici private pentru analize sau tratamente.

„Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public”, a declarat ministrul.

Modificarea legislativă urmează să apară săptămâna viitoare.

Ministrul Sănătății a precizat că pacienţii neasiguraţi vor putea beneficia în continuare de anumite servicii medicale decontate de către CNAS.

„În primul rând, toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni şi aici mă refer la coasiguraţi, căci acolo este discuţia, şi în interiorul acestei categorii de coasiguraţi există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naţionale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice şi tratament indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pe de-o parte”, a afirmat Rogobete.

Pentru serviciile conexe destinate persoanelor neasigurate, termenul a fost extins. „Acum două săptămâni, în şedinţa de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienţi, vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasiguraţi”, a explicat ministrul.

Acesta a mai spus că toate persoanele fără venit beneficiază de pachetul minimal de bază oferit de medicul de familie: „Investigaţiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute şi de către persoanele neasigurate. Dacă acestea sunt parte din programele naţionale – şi majoritatea sunt – vor fi tratate şi vor beneficia de tratament în continuare”.