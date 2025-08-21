Social Două schimbări importante în Sănătate care intră în vigoare de la 1 septembrie







Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a detalia măsurile care au intrat în vigoare de la 1 august, dar care au impact direct de la 1 septembrie. Copiii cu vârsta de până la 18 ani, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei, persoanele cu handicap şi bolnavii cu afecţiuni oncologice rămân între asiguraţii care nu plătesc contribuţie la fondul asigurărilor sociale de sănătate (CASS).

Categoriile de mai jos au calitate de asigurat până la data de 1 septembrie 2025.

După această dată, calitatea de asigurat se menţine prin reţinerea automată a contribuţiei de 10% de către plătitorul de venit, fără a fi necesar vreun demers suplimentar, au detaliat reprezentanții CNAS.

-Pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (1.960.804 persoane) – pentru partea care depăşeşte suma de 3.000 lei;

-Beneficiarii unor legi speciale (141.376 persoane) – veterani, revoluţionari etc.;

-Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (44.090 persoane);

-Persoanele fizice care primesc venit minim de incluziune – ajutor social (323.542 persoane);

-Persoanele aflate în concediu de acomodare sau de creştere şi îngrijire copil (127.054 persoane).

Persoanele coasigurate (650.431 persoane) au calitatea de asigurat până la 1 septembrie 2025. După această dată, acestea îşi pot menţine calitatea de asigurat dacă persoana care îi are în întreţinere depune declaraţia unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF) şi plăteşte 25% din contribuţia calculată la 6 salarii minim brute pe economie (607,5 lei), restul de 75% fiind plătit până la 25 mai 2026 (1.822,5 lei). Alternativ, persoanele coasigurate pot face acest demers în nume propriu.

Calitatea de asigurat pentru personalul monahal (2.504 persoane) se menţine până la 1 septembrie 2025. Ulterior, aceştia pot opta pentru plata contribuţiei prin depunerea declaraţiei unice la organele fiscale, plătind 25% la momentul depunerii şi restul de 75% până la 25 mai 2026.

Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate care nu realizează venituri (58.200 persoane), alţii decât cei cu afecţiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, precum şi de consultaţii şi spitalizări incluse în pachetul de bază, până la vindecarea afecţiunii.

Tot din 1 septembrie, pacienţii vor putea semnala cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv de la spitalul public către un cabinet privat. Sesizările se vor face printr-un formular online disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi vor include spitalul implicat, medicul, cabinetul privat indicat şi costurile impuse.

Această practică este inacceptabilă şi nedemnă. Sistemul medical funcţionează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienţi şi medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că nu mai sunt locur», s-a terminat plafonul, CT/RMN este stricat, laboratorul nu funcţionează sau că nu există condiţii – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Rogobete a mai spus că activitatea medicală în privat se desfăşoară după programul spitalului public, nu în locul acestuia: „Nu vreau să se înţeleagă greşit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunaţi, care ţin acest sistem pe umeri şi fac tot ce le stă în putinţă pentru a ajuta. Însă există şi excepţii, iar acestea nu ne fac bine! Pacientul are dreptul să aleagă liber unde doreşte să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecţionat intenţionat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”.

Ministrul a explicat că formularul online va permite raportarea tuturor situaţiilor de redirecţionare abuzivă, iar sesizările vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat. Reamintim că Rogobete a mai iniţiat o măsură similară, privind calitatea mâncării oferite pacienţilor internaţi în spitalele de stat. Începând cu 14 iulie, un formular online dedicat sesizărilor pe această temă este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii.