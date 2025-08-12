Social Statutul de coasigurat se elimină. Cine va mai beneficia de servicii medicale gratuite







Modificări majore în sistemul de asigurări de sănătate. Statutul de coasigurat dispare începând cu 1 septembrie 2025. În ciuda acestor schimbări, anumite categorii de persoane vor continua să beneficieze de calitatea de asigurat fără a fi obligate să plătească contribuția la sănătate.

Începând cu 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate nu vor mai fi incluse automat în sistemul de asigurări de sănătate pe baza contribuției plătite de un membru al familiei. Măsura face parte din noile reglementări aduse de Legea nr. 141/2025, care a intrat în vigoare la 1 august și aduce schimbări importante în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și al concediilor medicale, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

UDMR Mureș a transmis marți, printr-un comunicat, că aceste modificări necesită o informare amplă și clară a populației, subliniind importanța accesului la informații corecte pentru toți cetățenii afectați de noile prevederi.

copiii sub 18 ani;

elevii și studenții cu vârste între 18 și 26 de ani

doctoranzii;

tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului, până la vârsta de 26 de ani;

femeile însărcinate și cele în perioada de lăuzie;

pensionarii cu venituri lunare mai mici de 3.000 lei;

persoanele cu dizabilități;

pacienții oncologici fără venituri;

persoanele aflate în detenție sau arest preventiv;

victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de până la 12 luni;

membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență;

donatorii de celule stem hematopoietice, timp de 10 ani de la data donării.

Noile măsuri vizează eficientizarea utilizării fondurilor din sistemul de sănătate și responsabilizarea contribuabililor, însă autoritățile recomandă ca persoanele afectate să se informeze din timp pentru a evita întreruperi în accesul la servicii medicale.

Începând cu 1 septembrie 2025, mai multe categorii de persoane vor fi obligate să plătească contribuții la sistemul public de sănătate, în urma unor modificări legislative recente. Potrivit noilor prevederi, pensionarii vor achita o contribuție de 10% pentru partea de pensie care depășește pragul de 3.000 de lei lunar.

Aceeași cotă se va aplica și altor grupuri sociale precum șomerii indemnizați, beneficiarii de ajutor social, persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului, precum și alte categorii, cum ar fi veteranii.

Un alt aspect important introdus prin aceste schimbări este eliminarea statutului de coasigurat. Astfel, din 1 septembrie 2025, soții, soțiile sau alți membri ai familiei care beneficiau de asigurare medicală prin intermediul unei alte persoane nu vor mai fi automat incluși în sistem.

Pentru a-și păstra calitatea de asigurat, persoanele în cauză vor trebui fie să depună în nume propriu, fie prin persoana care îi susține financiar, Declarația Unică (formularul 212) la ANAF. Contribuția de plată este stabilită la 25% din suma aferentă a șase salarii minime brute (echivalentul a 607,5 lei), diferența de 75% urmând a fi achitată până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei).

Membrii congregațiilor și ordinelor religioase vor rămâne asigurați în sistemul public de sănătate până la 1 septembrie 2025. După această dată, aceștia vor trebui să își gestioneze individual statutul de asigurat.

În ceea ce privește bolnavii cronici fără venituri, aceștia vor continua să beneficieze de tratamentele și serviciile prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate, la fel ca pacienții oncologici, până la vindecare.

Potrivit mediafax.ro., de la 1 august 2025, intră în vigoare și o nouă formulă de calcul pentru indemnizațiile acordate în concediile medicale. Astfel, pentru concediile de până la 7 zile, indemnizația va reprezenta 55% din baza de calcul, pentru cele cu durata între 8 și 14 zile va fi de 65%, iar în cazul concediilor de minimum 15 zile, procentul urcă la 75%.