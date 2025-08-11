Social Ce se întâmplă cu pensiile pentru luna august. Anunț de ultim moment







Pensii 2025. Pensionarii care își primesc pensia pe card și au venituri de peste 3.000 de lei vor încasa sume mai mici, deoarece vor avea de plătit impozit și CASS.

Pe 12 august, 2,3 milioane de pensionari își vor primi pensia pe card, însă pentru prima dată, o parte dintre ei vor încasa sume mai mici.

Măsura face parte din reforma bugetară, care prevede impozitarea și plata contribuției la sănătate pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei.

Măsura a intrat în vigoare la 1 august 2025, când pensionarii care primesc pensia prin poștă au aflat cât au plătit pentru aceste contribuții.

A doua tranșă va fi reținută marți, 12 august, pentru pensionarii care își primesc banii pe card. Potrivit datelor oficiale, 1,8 milioane de pensionari vor achita impozit și contribuția la sănătate, sumele fiind diferite în funcție de valoarea pensiei.

Pensionarii sunt nemulțumiți de noile taxe, amintind că au contribuit la sistemul public de pensii timp de zeci de ani.

„Am primit o pensie mai mică cu 90 lei. Dacă stai să te gândești pentru noi înseamnă foarte mult. Am cumpărat mâncare pentru câteva zile de acești bani. Este important să avem și servicii medicale sigurate însă nu tot din banii noștri care sunt oricum foarte puțini”, a spus o pensionară.

Asigurarea de sănătate (CASS) reprezintă 10% din suma care depășește 3.000 de lei. Aceasta este reținută direct de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și apare pe talonul de pensie ca „contribuție la CASS”. Impozitul este tot de 10%, aplicat la diferența dintre pensie și pragul neimpozabil de 3.000 de lei, după scăderea contribuției la sănătate.

Iată o simulare a veniturilor pensionarilor, care arată cât se va reține, în medie, din pensie în fiecare lună:

Pensie 3.000 lei – nu se plătește CASS și nici impozit

Pensie 3.500 lei brut – CASS: 50 lei, impozit: 45 lei, pensie netă: 3.405 lei

Pensie 4.000 lei brut – CASS: 100 lei, impozit: 90 lei, pensie netă: 3.810 lei

Pensie 4.500 lei brut – CASS: 150 lei, impozit: 135 lei, pensie netă: 4.215 lei

Pensie 5.000 lei brut – CASS: 200 lei, impozit: 180 lei, pensie netă: 4.620 lei

Pensie 5.500 lei brut – CASS: 250 lei, impozit: 225 lei, pensie netă: 5.025 lei

Pensie 6.000 lei brut – CASS: 300 lei, impozit: 270 lei, pensie netă: 5.430 lei

Pentru pensiile acordate în baza unor legi speciale, se va reține 10% din suma brută ca CASS, indiferent de valoarea pensiei.