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Cea mai valoroasă criptomonedă din lume, în cădere liberă. Bitcoin continuă să scadă de la o zi la alta

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Cea mai valoroasă criptomonedă din lume, în cădere liberă. Bitcoin continuă să scadă de la o zi la altaCriptomoende, Bitcoin. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Bitcoin a continuat să se deprecieze în ultimele ore, coborând temporar sub pragul de 60.000 de dolari și atingând cel mai scăzut nivel înregistrat din octombrie 2024. Această scădere are loc pe fondul presiunilor persistente de pe piața criptomonedelor. De asemenea, temerile investitorilor legate de evoluția acestui sector se reflectă în datele înregistrate recent, potrivit CNBC.

Bitcoin a continuat să scadă în ultimele ore

Cea mai valoroasă criptomonedă de pe piață a ajuns până la aproximativ 59.764 de dolari în timpul ședinței de tranzacționare. Ulterior, prețul s-a stabilizat în jurul valorii de 60.450 de dolari, ceea ce reprezintă un declin de circa 5% față de ziua precedentă și de aproape 17% raportat la ultima săptămână.

Comparativ cu maximul istoric atins în octombrie 2025, când a depășit pragul de 126.000 de dolari, valoarea Bitcoin s-a redus cu peste 50%.

Vânzările mari și datele economice au amplificat presiunea

Printre factorii care au contribuit la declin se numără și decizia companiei Strategy, unul dintre cei mai importanți deținători corporativi de Bitcoin, de a reduce o parte din expunerea sa pe criptomonedă. Mișcarea a generat un val de lichidări pe piață și a accentuat tendința descendentă.

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În același timp, publicarea unor date economice solide privind piața muncii din Statele Unite a influențat comportamentul investitorilor. Randamentele obligațiunilor americane au crescut, iar interesul pentru activele considerate mai riscante, inclusiv criptomonedele, s-a diminuat.

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Scădere. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce se întâmplă pe pe piață după scăderea înregistrată. Companiile din sectorul cripto, afectate de corecții

Scăderile de pe piața criptomonedelor s-au reflectat și în evoluția companiilor din industrie. Acțiunile unor jucători importanți din sector, inclusiv Coinbase, Circle și Strategy, au înregistrat pierderi semnificative într-o singură sesiune bursieră.

Analiștii observă, de asemenea, o reorientare a unei părți din capitalul speculativ către sectorul inteligenței artificiale și către viitoare listări bursiere de mare amploare, ceea ce reduce fluxurile de bani către piața activelor digitale.

Interes mai redus pentru ETF-urile bazate pe Bitcoin

O altă dovadă a slăbirii interesului pentru piața cripto vine din zona ETF-urilor bazate pe Bitcoin. Activele gestionate de aceste fonduri s-au redus semnificativ față de luna mai. Cu toate acestea, o parte dintre administratorii de fonduri consideră că actuala corecție ar putea reprezenta o oportunitate de acumulare. Ei argumentează că apropierea prețului de media mobilă pe 200 de săptămâni a coincis în trecut cu perioade de revenire puternică a pieței.

Declinul s-a extins și asupra altor active digitale. Printre criptomonedele afectate se numără și Zcash, care a înregistrat pierderi semnificative după apariția unor informații despre o vulnerabilitate de securitate descoperită cu ajutorul unor instrumente bazate pe inteligență artificială.

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