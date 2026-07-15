Tranzacţiile cu apartamente pe piaţa rezidenţială din Bucureşti au scăzut cu 2% în primul semestru din 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor analizate de firma de consultanţă imobiliară Colliers. La nivel naţional, reculul a fost mai accentuat, de 9%.

Această evoluţie a fost determinată în principal de inflaţia ridicată şi de costurile mari de finanţare. Cu toate acestea, luna iulie ar putea aduce un volum mai mare de tranzacţii, pe măsură ce se apropie termenul-limită pentru finalizarea unor achiziţii cu TVA redus.

„Diferenţele arată că piaţa nu se mişcă uniform, iar accesibilitatea, nivelul preţurilor, oferta disponibilă şi structura cererii locale cântăresc tot mai mult în ritmul tranzacţiilor”, se precizează în studiul Colliers.

Bucureştiul continuă să rămână principalul motor al pieţei rezidenţiale, însă ritmul de creştere al tranzacţiilor este modest. La nivel naţional, vânzările de apartamente au scăzut cu 9% în primele şase luni din 2026 comparativ cu perioada similară din 2025.

Dinamica a fost diferită în marile centre regionale. Cluj-Napoca a înregistrat o scădere de 16% a tranzacţiilor, Iaşiul un recul de 11%, în timp ce Timişoara a avut o evoluţie pozitivă, cu un avans de 3% faţă de primele şase luni din 2025.

Dezvoltatorii accelerează pregătirea de proiecte noi în Bucureşti, după ce suprafaţa utilă autorizată pentru clădiri rezidenţiale s-a mărit de 3,6 ori în primele cinci luni, cel mai bun ritm din ultimii cinci ani.

„După câţiva ani în care multe proiecte au fost amânate sau blocate, dezvoltatorii încep să se uite din nou mai atent la pipeline-ul de locuinţe noi. Nu vorbim despre o revenire exuberantă, ci despre o repoziţionare calculată”, a declarat Gabriel Blăniţă, Director | Valuation & Advisory Services la Colliers România.

Ponderea achiziţiilor prin credit ipotecar s-a menţinut la aproximativ 58% din total, nivel similar cu cel de anul trecut. Presiunea pe bugete rămâne ridicată, preţurile locuinţelor crescând în general mai lent decât inflaţia.

„Luna iulie ar putea aduce un volum mai mare de tranzacţii înregistrate, pe măsură ce se apropie termenul-limită pentru finalizarea unor achiziţii cu TVA redus”, estimează consultanţii Colliers.

Pe termen mediu, fundamentele pieţei rămân favorabile, mai ales în Bucureşti şi în marile centre urbane, care continuă să aibă nevoie de locuinţe noi.

„Piaţa traversează astfel o etapă de recalibrare, în care succesul va depinde tot mai mult de capacitatea dezvoltatorilor de a livra produse adaptate noilor realităţi economice şi aşteptărilor mai exigente ale cumpărătorilor”, concluzionează reprezentanţii Colliers.