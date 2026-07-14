Piața imobiliară dă semne de încetinire

Piața imobiliară din România traversează o perioadă de echilibrare, în care cumpărătorii nu mai iau decizii rapide, iar procesul de achiziție a unei locuințe durează mai mult decât în anii anteriori. Potrivit Barometrului Imobiliar realizat de REMAX România, prima jumătate a anului 2026 a fost marcată de o cerere activă, însă mult mai prudentă.

Specialiștii explică faptul că incertitudinile economice, costurile încă ridicate ale creditelor și contextul geopolitic îi determină pe români să analizeze în detaliu ofertele disponibile înainte de a semna un contract.

În același timp, creșterea numărului de locuințe scoase la vânzare a modificat raportul dintre cerere și ofertă, ceea ce le oferă cumpărătorilor o poziție mai bună la masa negocierilor comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut.

În continuare, cele mai căutate rămân apartamentele vechi cu două camere, preferate atât de persoanele aflate la prima achiziție, cât și de investitorii care urmăresc proprietăți cu potențial bun de închiriere.

Cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în cartierele bine dezvoltate și în zonele semicentrale ale marilor orașe, unde raportul dintre preț, infrastructură și acces la facilități este considerat atractiv.

Totodată, interesul pentru localitățile aflate în apropierea marilor centre urbane continuă să se mențină ridicat, în condițiile în care diferențele de preț față de zonele centrale rămân semnificative.

Raportul arată că nivelul ridicat al dobânzilor a redus ritmul unor achiziții, însă competiția dintre instituțiile bancare și diversificarea ofertelor de creditare au contribuit la menținerea unui volum constant al tranzacțiilor, în special pe segmentul locuințelor.

Analiștii estimează că o eventuală ieftinire a finanțării, alături de un climat economic mai stabil și mai predictibil, ar putea revitaliza piața în a doua parte a anului și ar conduce la o creștere a numărului de tranzacții.

La nivelul rețelei REMAX, volumul tranzacțiilor intermediate în primul semestru din 2026 s-a menținut la un nivel apropiat de cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

În același timp, valoarea totală a comisioanelor a consemnat o creștere de aproximativ 3%, semn că piața rămâne activă, chiar dacă ritmul de cumpărare este mai temperat.