Reacție pe Facebook a lui Sebastian Ghiță, care a dat o replică Oanei Gheorghiu, vicepremier interimar. Politiciana s-a plâns că profilul de pe rețeaua socială a fost supus unui atac organizat, care are ca fundație un număr de 3.500 de conturi fake. Sebastian Ghiță acuză că mesajul este unul ce vine din partea unui grup care e ssusținut de industria boților și triboților.

Patronul România TV nu s-a referit doar la Oana Gheorghiu ci i-a trecut pe cei care beneficiază de sprijin online în mod artificial și pe Tudor Chirilă. Andrei Caramitru sau Ilie Bolojan.

„Duamna Swartzy Gheorghiu se plânge că o atacă boții şi tiriboții. Toate conturile de PROPAGANDĂ deșănțată ale USR, Gheorghiu, Chirilă, Caramitru, Miruță, Dăruță, Țoiu, Buzăianu, Bolojan etc... sunt 95% susținute cu mesaje scrise de conturi false !!! Așa prefăcătorie și inșelătorie publică am mai văzut doar când au furat banii oamenilor pentru a face spitale ... și au făcut niște clădiri cu doar 10% din bani !!! Hai cu roboții la mine pe pagină să scrie... "Ghiță hai acasă !" #FărăProștiÎnFuncțiiPublice”, a fost mesajul pe care l-a postat Sebastian Ghiță.

„Profilul meu de Facebook a fost atacat de o rețea de 3.500 conturi false. Este vorba despre o acțiune coordonată, care avut loc în zilele de vineri și sâmbătă, al cărei scop este limitarea distribuției mesajelor mele publice și afectarea credibilității în spațiul digital. Pentru că am arătat găurile negre din companiile de stat, pentru că am vorbit deschis reformă, transparență și eliminarea privilegiilor și sinecurilor, se folosesc, în disperarea lor, de orice metodă posibilă pentru a ne opri.

Nu doar că nu mă intimidează astfel de atacuri, ba chiar mă ambiționează să lupt și mai tare împotriva dezinformărilor și a manipulării. Am informat deja reprezentanții companiei Meta despre acest atac și voi folosi toate instrumentele disponibile pentru eliminarea acestor conturi de pe fața Internetului. Ca să vă asigurați că mesajele mele ajung la voi direct și nealterate, vă puteți alătura canalului meu de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8OvKLAe5Vkav8xaj2E. Voi continua să spun lucrurilor pe nume și să lupt pentru lucrurile în care cred. Vă mulțumesc pentru susținere”, se plânsese, azi, Oana Gheorghiu.