Meta a lansat Seller, o aplicație separată destinată persoanelor care vând frecvent produse prin Facebook Marketplace. Noul serviciu le permite utilizatorilor să-și administreze anunțurile, mesajele și stocurile într-un singur loc, iar instrumentele bazate pe inteligență artificială pot genera automat titlul, descrierea, categoria și prețul recomandat pornind de la fotografiile produsului.

Aplicația este disponibilă în prezent în App Store pentru utilizatorii din Statele Unite care au împlinit 18 ani. Meta testează și versiunea pentru Android, în timp ce persoanele care descarcă Seller pe iPhone primesc acces și la o interfață web. Marketplace va continua să funcționeze în aplicația principală Facebook. Seller este o alternativă destinată în special utilizatorilor care publică multe anunțuri și vor un spațiu separat pentru gestionarea activității de vânzare.

Una dintre funcțiile principale ale noii aplicații folosește Meta AI pentru pregătirea automată a anunțurilor. Utilizatorul poate încărca fotografiile obiectului pe care intenționează să-l vândă, iar inteligența artificială completează informațiile necesare publicării. Sistemul propune un titlu, redactează descrierea, selectează categoria potrivită și sugerează un preț.

Vânzătorul poate verifica și modifica informațiile înainte ca anunțul să fie publicat pe Facebook Marketplace. Meta susține că instrumentul poate reduce la aproximativ 30 de secunde timpul necesar pentru redactarea descrierii, alegerea prețului și etichetarea produsului. Seller include și o funcție pentru listări în masă. Astfel, utilizatorii care vând mai multe produse pot pregăti și publica simultan mai multe anunțuri, fără să repete întregul proces pentru fiecare articol.

Aplicația se sincronizează cu profilul de Facebook Marketplace al utilizatorului. Anunțurile deja publicate, istoricul vânzărilor și conversațiile cu potențialii cumpărători apar automat în Seller. Tot ceea ce este creat în noua aplicație este publicat și pe Marketplace, unde produsele rămân vizibile cumpărătorilor.

Vânzătorii pot vedea, modifica, republica sau șterge anunțurile dintr-un singur loc. Aplicația oferă și o evidență a produselor aflate în stoc, a celor vândute și a articolelor care necesită actualizarea prețului.

Mesajele primite de la cumpărători sunt reunite într-o secțiune separată și sunt organizate în funcție de produsul pentru care a fost începută conversația.

În pagina principală, aplicația afișează activitățile care necesită atenție, precum produsele care trebuie expediate, mesajele fără răspuns sau anunțurile pentru care ar putea fi necesară modificarea prețului.

Seller pune la dispoziție și date despre performanța ofertelor publicate. Utilizatorii pot verifica numărul de vizualizări și accesări, conversațiile începute de cumpărători și produsele care au fost vândute.

Informațiile sunt concepute pentru a-i ajuta să stabilească prețurile, să identifice articolele care atrag interes și să decidă ce produse merită republicate. Aplicația este destinată în special persoanelor care folosesc Marketplace ca sursă constantă de venit, activitate secundară sau mică afacere.

Meta a anunțat că Seller va fi modificată și extinsă în funcție de reacțiile primite de la comunitatea de vânzători.

Lansarea aplicației coincide cu împlinirea a zece ani de la apariția Facebook Marketplace. Potrivit datelor prezentate de Meta, unul din trei adulți tineri care folosesc Facebook în Statele Unite intră zilnic pe Marketplace.

La nivel global, aproximativ 430 de milioane de produse și 44 de milioane de vehicule sunt listate în fiecare lună pe platformă. Compania analizează și posibilitatea ca întreprinderile mici să poată publica produse în Marketplace. Seller face parte din strategia Meta de a dezvolta aplicații dedicate utilizatorilor care folosesc intens anumite funcții ale Facebook.

În luna mai, compania a început să testeze Forum, o aplicație separată pentru grupurile de Facebook. Aceasta este sincronizată cu grupurile utilizatorului și include instrumente bazate pe inteligență artificială pentru găsirea informațiilor și administrarea comunităților.

Meta a anunțat și revenirea Facebook Creator Studio sub forma unei aplicații refăcute pentru creatorii de conținut.

Compania Meta lansează și Facebook Verified, o insignă gratuită care arată că în spatele profilului se află o persoană reală. Verificarea se face prin înregistrarea unui scurt videoclip de tip selfie. Imaginile sunt comparate cu fotografiile existente pe profil, iar procesul durează, de regulă, câteva minute.

Funcția este destinată utilizatorilor de cel puțin 18 ani ale căror conturi respectă standardele platformei. Nu este disponibilă pentru pagini sau pentru conturile care folosesc modul profesional. Insigna va apărea inițial în Marketplace, Dating, Grupuri și pe profil. Meta a anunțat că aceasta nu reprezintă o garanție privind seriozitatea utilizatorului și nici o recomandare oferită de Facebook, ci confirmă doar că profilul a trecut prin procesul de verificare.

Facebook Verified este introdusă treptat în anumite piețe, iar compania intenționează să o extindă la nivel global.

Meta pregătește și o modificare a modului în care aplicația Facebook se deschide pentru o parte dintre utilizatori. În anumite țări în care conținutul video este consumat intens, compania va testa o experiență care afișează automat un flux video pe întregul ecran la pornirea aplicației.

Designul este asemănător experienței oferite de platformele axate pe videoclipuri scurte, precum TikTok.

Utilizatorii incluși în test vor putea renunța la această variantă și vor putea reveni la fluxul principal clasic. Facebook va păstra și secțiunea Classic Feed într-o filă separată, accesibilă din aplicație.