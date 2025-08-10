Politica Altă manevră a Guvernului ca să ia bani pensionarilor. Deja au primit pensiile micșorate







După ingineria cu Pilonul II de pensii (private), am să vă arăt că nici persoanele cu handicap, exceptate de la impozitarea CASS, nu au fost iertate. În luna august au primit pensiile micșorate.

Modul în care a păcălit Guvernul pensionarii bolnavi de cancer și cu afecțiuni grave se bazează pe greutatea românilor de a pătrunde în hățișul legislativ. Sau, așa cum mi-a spus o sursă din sistem, juriștii-consilieri nu au stăpânit bine termenii atunci când au făcut modificările la vechea Lege 141. Să derulăm firul de la început, după momentul în care Guvernul Bolojan ne-a anunțat că intrăm în prima etapă a austerității.

Primul anunț de la Guvern

În cadrul ședinței din 4 iulie 2025, Guvernul României a adoptat proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare.

În domeniul sănătății s-a modificat impozitarea pentru CASS, atât pentru salariați cât și pentru pensionari.

„Totuși, pentru anumite categorii de persoane, legiuitorul stabilește că acestea beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Categoriile de persoane exceptate de la această regulă, în sensul în care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, sunt categorii speciale, vulnerabile, persoane cărora statul le asigură protecție și servicii gratuite și în alte sectoare decât cel al serviciilor medicale (ex. copiii, elevii, studenții, veteranii de război, văduvele de război, persoanele cu handicap, femei însărcinate, etc.) sau persoane cărora statul le recunoaște merite deosebite și cinstirea memoriei întrucât au fost victime ale regimului comunist opresiv, fiind persecutate sau care au luptat împotriva dictaturii instaurate începând cu data de 6 martie 1945”.

La momentul în care s-a citit textul de mai sus, lumea a înțeles că UN PENSIONAR cu handicap este persoana care „beneficiază de asigurare, fără plata contribuției”, deoarece plătise o viață CASS până a ieșit la pensie.

Comunicarea către mass-media făcută de guvernanți

Comunicatele transmise către presă de instituțiile angrenate în elaborarea proiectului de lege, adoptat ulterior de Parlament, precum și în declarațiile miniștrilor Sănătății și Muncii precizează clar care sunt Categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Toată presa le-a publicat, le-a publicat și evz.ro. Am să reproduc, însă, textul din știrea digi24, publicată la sfârșitul lunii iulie.

„Chiar și după modificările anunțate de Guvern, care intră în vigoare de la 1 august 2025, anumite categorii de români vor rămâne scutite de plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS). Mai exact:

Persoanele diagnosticate cu cancer beneficiază în continuare de scutirea integrală de la plata CASS, pe toată durata tratamentului și monitorizării, în cadrul programelor naționale derulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în condiţiile Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, cu modificările şi completările ulterioare;

De asemena, urmează să fie exceptați de la plata contribuției de asigurări de sănătate bolnavii incluși în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, bolnavii cu afecțiuni oncologice (diabet, boli cardiovasculare), care beneficiază de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, după caz, acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum și de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora, până la vindecarea respectivei afecţiuni.

Nici pentru persoanele cu handicap nu se va aplica taxa CASS”.

Două texte de lege interpretabile au produs tăierea pensiilor unor bolnavi de cancer

Aceste două articole se regăsesc atât în Legea 141, cât și în Codul Fiscal/ Parte integrantă din Legea 227/2015.

În Codul Fiscal, la articolul 154, litera „e” se face referire la scutirea persoanelor cu handicap, așa cum s-a comunicat și de autorități:

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această literă „e” din articolul 154 CF nu a fost abrogat, pentru că nu apare vreo modificare în acest sens în Legea 141 din iulie 2025.

Ei bine, casele de pensii au interpretat în felul lor acest articol. Funcționarii de acolo fie au primit indicații „de mai sus”, fie nu au știut cum să interpreteze cele două legi sau au scăpat din vedere - deși pe documentul depus la dosar se menționează! - că există bolnavi oncologici cu handicap grav, care au certificate emise în baza Legii 448/2006.

Ca urmare, casele de pensii s-au raportat la litera „f” din articolul 154 din Legea 141 modificată și coroborată cu Codul Fiscal (Legea 227) unde există termenul de „bolnavi oncologici”.

Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a fost emisă de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial nr 699 din aceeași zi.

La articolul 1, litera „e” din Legea 141 se spune:

e) măsuri în domeniul sănătății, prin care sunt stabilite reguli clare și previzibile pentru aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru veniturile din pensii, precum și pentru persoanele aflate în întreținere.

Modificările din domeniul sănătății sunt trecute la art 15 din Legea 141. Astfel, cu referire la art 154, alineatul 1, litera „f” scrie că se modifică și va avea următorul cuprins:

f) bolnavii cu afecțiuni oncologice beneficiari de programe naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, cu modificările și completările ulterioare;

Una din explicațiile pe care le-am primit de la o casă de pensii a fost că pentru bolnavii de cancer cu certificat de handicap grav s-a luat în considerare textul de la litera „f”.

Pensionarii cu handicap trebuie să muncească

De asemenea, modul în care s-au „operat” pensile pe luna august e fără echivoc și dărâmă toate declarațiile guvernanților:

„Toți pensionarii, indiferent dacă au certificat de handicap sau nu, au CASS aplicat la pensie.

Doar celor ce au venituri din salarii și au certificat de handicap sau bolile menționate în lege, nu li se aplică CASS”.

Întrebarea care a rămas fără răspuns este: un om cu handicap grav (căci numai dacă e evaluat așa de comisie este scutit de impozit), fie el de natură oncologică sau de alt tip, mai poate avea venituri din salarii?

Așteptăm, după weekend, precizări clare de la Ministerul Muncii, Casa Națională de Pensii și Ministerul Sănătății dacă persoanele cu handicap, care au certificate emise în baza Legii 448/2006, sunt excluse de la impozitare. Sau să ne spună la ce s-au gândit Guvernul și Parlamentul când au menționat în lege și comunicate „persoanele cu handicap”.