Economie Active record pentru pensiile private. Pilonul II și Pilonul III cumulează peste 177 miliarde lei







Activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 170,8 miliarde lei în iunie 2025, potrivit ASF. Un proiect legislativ privind limitarea retragerilor a stârnit critici dure din partea UDMR, USR și PNL.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) administrau, la finalul lunii iunie 2025, active totale în valoare de 170,8 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și citate de Agerpres. Valoarea este cu 19% mai mare față de aceeași perioadă din 2024.

Cea mai mare parte a acestor active este plasată în titluri de stat, care dețin o pondere de 66,3%. În cazul Pilonului III, investițiile în titluri de stat ajung la 64,7%.

ASF precizează că 93% dintre investițiile fondurilor administrate privat sunt realizate în active românești, majoritatea denominate în lei. Pe lângă titlurile de stat, portofoliile includ acțiuni listate la Bursa de Valori București și obligațiuni corporative.

În iunie 2025, contribuțiile încasate pentru Pilonul II s-au ridicat la 1,93 miliarde lei, iar contribuția medie lunară a fost de 431 lei.

Structura activelor arată astfel:

Titluri de stat: 113,34 miliarde lei (66,3%)

Acțiuni: 40,44 miliarde lei (23,7%)

Obligațiuni corporative: 6,83 miliarde lei (4%)

Potrivit ASF, în prezent 8.383.408 români sunt participanți la Pilonul II. În această categorie se regăsesc fondurile Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, NN și Vital.

Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) administrau, la sfârșitul lunii iunie 2025, active de 6,26 miliarde lei, în creștere cu 17,5% față de iunie 2024.

ASF arată că 95% din investițiile acestor fonduri sunt efectuate local, cu o proporție de 87% denominate în lei.

În luna mai 2025, contribuțiile au totalizat 76 milioane lei, cu o contribuție medie de 167 lei. Structura activelor Pilonului III:

Titluri de stat: 4,04 miliarde lei (64,7%)

Acțiuni: 1,6 miliarde lei (25,6%)

Fonduri de investiții: 217,17 milioane lei (3,5%)

Numărul total al participanților este de 912.931. Fondurile active includ AZT Moderato, AZT Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

Un proiect de lege discutat de Guvern a generat tensiuni politice majore. Potrivit propunerii, la momentul pensionării, participanții la Pilonul II ar putea retrage imediat doar 25% din suma acumulată. Restul ar urma să fie plătit sub formă de pensie viageră sau prin retrageri programate pe o perioadă determinată.

Excepția prevăzută de proiect vizează conturile care conțin sub echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public. La finalul anului 2024, această sumă era de 15.372 lei – caz în care banii ar putea fi retrași integral.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa se opune categoric modificării regulilor de retragere.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă”, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că în coaliție nu au existat consultări pe tema unei astfel de reglementări și că UDMR respinge orice limitare a drepturilor participanților la fondurile private.

Lideri ai USR și PNL au acuzat că proiectul reprezintă o formă de „expropriere mascată”, afectând dreptul de proprietate asupra economiilor acumulate.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a transmis, la rândul său, că măsura favorizează administratorii de fonduri și nu ține cont de interesul participanților.