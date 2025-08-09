Economie Pensiile de stat, doar niște scheme Ponzi. Explicațiile unui economist, pe urmele unor premianți Nobel







Economistul Radu Georgescu a afirmat că scandalul pensiilor private a luat amploare în ultima perioadă, după ce Guvernul a propus o lege care va interzice retragerea banilor de pensie din Pilonul II într-o singură tranșă. Cu toate acestea, el afirmă că situația poate fi analizată în două direcții.

Economistul a afirmat că, în acest context, toți românii învață economie în timp real. Potrivit acestuia, 8,3 milioane de persoane contribuie lunar la fondurile private de pensii, sumele fiind reținute direct din salariu.

El a subliniat că partea negativă este faptul că această lecție de economie se învață pe „propria piele”.

„Am explicat de mai multe ori ca fondurile private de pensii vor avea in curand o mare problema in Romania. Pana acum, fondurile private de pensii din Romania au avut “ la dolce vita”. Lunar primesc bani de la romani”, a spus acesta.

Economistul a atras atenția că, în perioada următoare, fondurile private de pensii vor trebui să înceapă să facă plăți către beneficiari. În următorii ani, un număr mare de persoane, născute între 1960 și 1970, vor ajunge la vârsta de pensionare. Doar în 1970 s-au născut 500.000 de copii, în timp ce în 2024 au fost înregistrate doar 150.000 de nașteri, cel mai mic număr din ultimul secol.

El a amintit că economiștii Milton Friedman și Paul Samuelson, laureați ai Premiului Nobel, au explicat că actualele sisteme de pensii funcționează similar schemelor Ponzi, care depind de existența unui număr mult mai mare de contribuabili decât de beneficiari.

„Schemele Ponzi sunt scheme care functioneaza cand sunt mult mai multi oameni care platesc decat cei care castiga. Schemele Ponzi arata ca o piramida. La baza fiind cei care platesc iar la varf cei care castiga. Acum in Romania piramida se rastoarna si baza piramidei este in sus. Adica sunt mult mai multi cei care ies la pensie decat cei care platesc pentru pensie. Este evident ca acest sistem de pensii va face implozie”, a adăugat acesta.

Economistul a comentat că deși se în presă se scrie că românii au în conturi 30 de miliarde de euro (150 de miliarde de lei) la fondurile private de pensii, acești bani nu există efectiv. El a explicat că fondurile private au folosit contribuțiile pentru a împrumuta statul, prin achiziția de titluri de stat, unde este blocat aproximativ 60% din capital. Restul de 40% a fost investit în acțiuni listate la bursă.

Potrivit acestuia, puțini înțeleg modul în care funcționează titlurile de stat și ce se întâmplă cu sumele investite. Fondurile de pensii cumpără aceste titluri pe perioade cuprinse între cinci și zece ani. În prezent, dobânda la titlurile de stat este de 8% pe an, însă cele emise în urmă cu cinci-zece ani aveau dobânzi de doar 3-4% anual.

Consecința, a explicat economistul, este că dacă o persoană solicită acum retragerea banilor din fondul de pensii, ar putea primi cu 20-30% mai puțin decât a contribuit.

El a subliniat că motivul este simplu: nimeni nu este dispus să cumpere titluri de stat cu dobândă de 3% atunci când poate obține 8% pentru titlurile emise în prezent. În opinia sa, bursa reprezintă o altă „bulă” alimentată artificial de fondurile de pensii, care riscă să se prăbușească atunci când oamenii vor începe să ceară masiv retragerea banilor.