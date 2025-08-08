Economie Pensiile din Pilonul II, pe masa Guvernului. Retragerea banilor, doar în tranșe







Pensiile private nu vor mai putea fi retrase integral, potrivit unui nou proiect legislativ, care ar putea fi aprobat în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit noii propuneri, românii vor putea opta fie pentru o pensie lunară timp de 10 ani, fie pentru o pensie viageră, eliminându-se astfel posibilitatea de a încasa întreaga sumă dintr-o singură tranșă. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament și marchează una dintre cele mai importante modificări de la înființarea Pilonului II în România.

Noua lege privind pensii private a fost anunțată oficial de Guvernul României, care a publicat proiectul pe 7 august. Modificările sunt menite să aducă o mai bună predictibilitate financiară pentru viitorii pensionari și să armonizeze sistemul românesc cu modelele europene. În centrul noii legislații se află ideea de plată etapizată a activului acumulat prin Pilonul II, cu opțiunea unei pensii lunare pe 10 ani sau a unei pensii viagere.

Guvernul argumentează că această măsură va reduce presiunea asupra sistemului de pensii și va asigura o distribuire echitabilă a fondurilor. Spre deosebire de sistemul actual, care permite retragerea integrală a banilor acumulați, noile reguli vor impune o formă de plată programată, similară cu cea din alte state europene. Decizia vine în contextul în care speranța de viață a crescut, iar sustenabilitatea sistemului devine tot mai importantă.

Proiectul prevede înființarea a două tipuri de fonduri de plată: unele pentru retragere programată și altele pentru pensie viageră. Fondurile de retragere programată vor funcționa pe baza conturilor individuale și vor permite rambursarea activului în tranșe lunare egale, pe o perioadă fixă de 10 ani. Acestea vor garanta cel puțin returnarea contribuției inițiale, inclusiv câștigurile din investiții, diminuate cu comisioanele legale.

Pe de altă parte, fondurile de pensie viageră vor calcula pensia lunară în funcție de activul acumulat și prin metode actuariale. În cazul decesului beneficiarului, o parte din suma rămasă va putea fi transferată către moștenitori, în funcție de contractul încheiat. Pentru ambele opțiuni, beneficiarii vor putea solicita o plată unică de maximum 25% din activul acumulat, înainte de începerea plăților lunare. Această tranșă inițială va reprezenta singura formă de retragere forfetară permisă în noul sistem.

Modificarea mecanismului de retragere a pensiilor private plasează România într-un trend european care favorizează stabilitatea financiară pe termen lung. În țări precum Suedia și Japonia, perioadele de plată programată se întind chiar pe 20 de ani, în timp ce în alte state (Estonia, Costa Rica), perioada este ajustată în funcție de speranța de viață. România a ales un termen mediu de 10 ani, corelat cu vârsta medie de pensionare și speranța de viață actuală , 75,1 ani, potrivit Eurostat.

Prin această schimbare, autoritățile urmăresc să asigure venituri constante pentru pensionari și să evite riscul cheltuirii rapide a activului acumulat. Reforma include și reglementări noi pentru Pilonul III, sistemul de pensii facultative, care va urma aceleași principii. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va autoriza furnizorii de servicii și va superviza fondurile nou înființate, asigurând transparență și protecție pentru contribuabili.