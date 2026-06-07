Elena Udrea a împărtășit cu urmăritorii ei un moment unic din viața de familie, în centrul atenției fiind fiica sa, Eva. Fetița fostului ministru și prietena ei au decis să vândă cireșele culese din grădină, amenajând un mic stand pe o stradă din Corbeanca.

Mândră de inițiativa fiicei sale, Elena Udrea a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale.

„Prima “afacere” a Evei! Cireșele pe care le-a cules în curte, le vinde împreună cu prietena ei Medeea, trecătorilor doritori de fructe eco. Preț bun, 5 lei punguța!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Mesajul Elenei Udrea a atras numeroase comentarii pozitive din partea internauților, care au apreciat inițiativa celor două fete și modul în care acestea transformă o activitate de vacanță într-o lecție practică despre responsabilitate și spirit antreprenorial.

Pe lângă momentele din viața personală pe care le împărtășește frecvent în mediul online, Elena Udrea continuă să comenteze și evoluțiile de pe scena politică.

Recent, aceasta și-a exprimat opinia după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, exprimându-și opinia cu privire la decizia anunțată de președintele Nicușor Dan.

„Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună! Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor. Față de susținerea mea anterioară că avem nevoie de un prim-ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred că era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tișe, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Tribunalul Prahova a decis, la 17 iulie 2025, eliberarea condiționată a fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, condamnată la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Hotărârea a rămas definitivă. La momentul eliberării, Udrea avea 51 de ani și executase trei ani și zece luni din pedeapsă.

La ieșirea din penitenciar, Elena Udrea a declarat că este bucuroasă că „această încercare s-a terminat” și a descris perioada petrecută în detenție drept una dificilă, afirmând că viața în închisoare este grea, „mai ales pentru femei”.

Întrebată dacă ar reveni în politică, fostul ministru a răspuns: „Nu-mi mai trece prin cap”, însă a adăugat ironic că, „văzând cine face politic astăzi, m-ar bate gândul”.