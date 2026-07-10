Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, i-a transmis un mesaj lui Ilie Bolojan, în care îi reproșează că încearcă să își ascundă trecutul politic din perioada în care a făcut parte din Uniunea Social Liberală (USL) și a susținut referendumul pentru demiterea fostului președinte Traian Băsescu, din 2012.

Udrea afirmă că Bolojan nu ar dori să fie asociat cu perioada în care PNL și PSD au guvernat împreună și susține că au dispărut de pe internet imagini și declarații din campania pentru referendumul din vara anului 2012.

În mesajul publicat, fostul ministru afirmă că Ilie Bolojan încearcă să își șteargă urmele implicării în USL și în campania pentru suspendarea lui Traian Băsescu: „Bolojan nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, sub emblema căreia a câștigat alegerile locale în 2012. Dar mai ales, nu vrea să se știe că, alături de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu, la Referendumul din 2012!!!!”

Potrivit Elenei Udrea, Ilie Bolojan ar fi organizat, în calitate de primar al municipiului Oradea, mitingul USL din 23 iulie 2012, desfășurat în campania pentru referendumul de demitere a președintelui Traian Băsescu.

Elena Udrea susține că a încercat în urmă cu aproximativ o lună să documenteze un articol pe această temă, însă a renunțat atunci. Ea afirmă că, revenind asupra subiectului, nu a mai găsit online unele materiale din acea perioadă:

„Operațiunea de imagine prin manipularea fraierilor de pe internet conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut, în 23 iulie 2012, la mitingul USL din campania de la Referendumul de demitere, pe care Bolojan l-a organizat la Oradea, unde era primar!!!

Am vrut să scriu un articol despre asta acum vreo lună și am căutat informații, dar am renunțat atunci la text.

Azi, am răscolit netul să dau de pozele și declarațiile lui Bolojan de la suspendare și, surpriză, site-ul eBihoreanul a fost curățat, nu mai pot fi găsite! Noroc că le-am salvat!”

În finalul postării, Elena Udrea îl parafrazează pe fostul președinte Traian Băsescu, făcând trimitere la dezbaterea prezidențială din 2009: „Ca să îl parafrazez pe Traian Băsescu în dezbaterea cu Mircea Geoană la prezidențialele din 2009, referindu-se la vizita acestuia la Vîntu în seara precedentă: «Nu vă mai place PSD-ul, domnule Bolojan? Dar când vă țineați de mână să îl demiteți pe Traian Băsescu, v-a plăcut?» De toată jena!”