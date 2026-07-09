Traian Băsescu, lecție pentru Nicușor Dan. Cum ar fi depășit blocajul politic

În contextul actualului blocaj politic, fostul președinte Traian Băsescu a explicat cum ar fi acționat dacă s-ar fi aflat la Palatul Cotroceni. Acesta consideră că soluția ar fi fost desemnarea rapidă a unui premier.

Traian Băsescu susține că tensiunile politice au început după ce Ilie Bolojan ar fi transmis semnale privind reducerea fondurilor alocate liderilor locali. Fostul președinte consideră că acest lucru a dus la o reacție din partea PSD.

„Nu, lucrurile trebuie luate în baza evenimentelor concrete. A fost o bătălie pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan, declanșată de PSD în momentul în care Bolojan a dat doar semnalul că s-ar putea să reducă banii baronilor locali. De aici a pornit totul, aceasta a fost marea problemă. Categoric, da! Sorin Grindeanu l-a vrut îndepărtat pe Bolojan exact pentru a putea continua, într-un fel sau altul, gestionarea directă sau indirectă a banilor pentru administrația locală.”, a spus Traian Băsescu, într-un interviu pentru Recorder.

Întrebat dacă ar putea exista o înțelegere între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan, fostul președinte a spus că nu vrea să lanseze scenarii, dar consideră că șeful statului a interpretat greșit situația.

„N-aș intra în astfel de speculații, mai ales că ar fi o acuzație foarte gravă și s-ar putea să greșesc. Cert este că președintele nu a făcut niciun efort pentru a preveni depunerea moțiunii de cenzură. Asta nu înseamnă neapărat că a fost în înțelegere cu PSD-ul, ci pur și simplu a avut o evaluare greșită asupra efectelor unei moțiuni de cenzură.

Singur, pentru că este matematician. Categoric și-a făcut-o singur. Nu a mizat pe o reacție a PNL-ului de asemenea dimensiuni. Pur și simplu a mizat pe ceea ce se întâmplă de 20 de ani în relația dintre PSD și PNL: „Lasă că ne înțelegem noi, punem alt premier și gata, mergem mai departe”. Mergem mai departe pentru că ei, de fapt, sunt în tandem (PNL-PSD) de 20 de ani.”, a continuat fostul președinte.

Fostul președinte a declarat că, în locul lui Nicușor Dan, ar fi ales mai repede o variantă de premier dintre propunerile existente, susținând că formarea unei majorități nu este responsabilitatea șefului statului.

„Nu aș vrea să creez comparații, nu asta este intenția mea. În mod cert, dacă vă uitați la evenimentele desfășurate în timpul mandatului meu, veți constata reacții mult mai rapide la desemnarea de noi premieri. Probabil s-ar fi rezolvat mult mai repede decât acum. Sunt două oferte pe masă în momentul de față: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Aș fi optat pentru una dintre ele a doua zi după ce au fost anunțate, pentru că nu este treaba președintelui să se ocupe de crearea unei majorități.

În declarațiile sale, și actualul domn președinte spune că nu e treaba dânsului să se ocupe de majoritate. Pe de altă parte, condiționează desemnarea premierului de existența unei majorități. Aceasta este o contradicție în abordare care pe mine, cel puțin, mă nedumerește”, a explicat fostul președinte.

Fostul președinte consideră că organizarea unor alegeri anticipate ar putea schimba actualele calcule politice și ar afecta inclusiv poziția AUR.

„În primul rând, cred că s-ar demonta marea poveste a partidului AUR. Cât despre Călin Georgescu, trebuie să recunoaștem că are talent. Este un șarlatan cu talent, nu este unul oarecare.”, susține fostul președinte.

Traian Băsescu a comparat modul în care a acționat în timpul mandatelor sale cu strategia actualului președinte, menționând că nu a intervenit în deciziile interne ale partidelor.

„Da, dar eu nu m-am băgat în interiorul partidelor, am luat partidul cu totul. După care au apărut niște „nei ca nimeni”, ajunși senatori și deputați cu șapte clase, deși aveau doar 3.000 de voturi în spate. Actualul președinte are totuși 6 milioane de voturi, să ne gândim și să apreciem corect acest aspect”, a mai spus fostul președinte.