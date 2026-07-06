După ce l-a acuzat pe Nicușor Dan că și-a abandonat rolul de președinte, Traian Băsescu vine cu o nouă serie de recomandări pentru șeful statului. Fostul președinte consideră că Nicușor Dan ar trebui să folosească toate instrumentele constituționale pe care le are la dispoziție pentru a accelera rezolvarea crizei politice, inclusiv presiunea unor posibile alegeri anticipate. Băsescu susține că președintele ar trebui să desemneze rapid un nou candidat pentru funcția de premier, chiar dacă există riscul ca acesta să nu obțină voturile necesare în Parlament.

Fostul șef al statului consideră că Nicușor Dan nu ar fi trebuit să elimine din discuție varianta anticipatelor, deoarece această posibilitate reprezintă un instrument important în negocierile politice.

„Nu-l oprește nimeni pe Nicușor Dan să forțeze rezolvarea crizei politice, pentru că are această obligație. El ar trebui să vină cu o a doua desemnare de premier.

Foarte probabil ar fi problematică trecerea unui guvern Siegfried Mureșan sau chiar Grindeanu, dar trebuie să exercite această presiune a alegerilor anticipate.

Președintele are nevoie să creeze un alt orizont pentru rezolvarea crizei, să folosească această pârghie.

Președintele poate să nu aplice acest drept de a dizolva Parlamentul, poate merge la a treia, la a patra desemnare, nu este obligat să procedeze la dizolvarea Parlamentului.

Ce o să facem, o să stăm așa până în 2028? Trebuie să depășească acest moment, trebuie să creeze și alte soluții pentru rezolvarea crizei politice”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

Traian Băsescu a criticat decizia președintelui de a exclude public scenariul alegerilor anticipate. În opinia sa, un șef al statului nu ar trebui să renunțe la o posibilitate prevăzută de Constituție înainte de finalizarea negocierilor.

„Nu trebuia să excludă deloc anticipatele, asta e ca aia cu TVA-ul „dau scris că nu se mărește TVA-ul”. Un președinte nu face astfel de promisiuni, nu-și poate anula o pârghie pentru rezolvarea crizei.”, a adăugat fostul președinte.

Fostul președinte a mai explicat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține șefului statului, ci persoanei desemnate pentru funcția de premier.

Potrivit lui Traian Băsescu, rolul președintelui este să organizeze consultări și să facă desemnarea, urmând ca premierul propus să poarte negocierile necesare cu formațiunile parlamentare.

„Nu era treaba președintelui să anunțe că are 240 de voturi asigurate. Treaba dânsului este ca după consultări să desemneze un candidat. Acest candidat trebuie să își caute o majoritate, prin negocieri cu partidele, prin discuții. În cele 10 zile candidatul are obligația de a găsi majoritate, dacă nu va pica și se deschide calea pentru rezolvarea crizei politice de proporțiile celei de la noi”, a mai spus Băsescu.