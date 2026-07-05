PSD și PNL ar putea reveni la masa negocierilor și ar putea colabora din nou, consideră fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a analizat situația politică actuală și a vorbit despre blocajul apărut în formarea unui nou guvern.

Potrivit fostului șef al statului, o refacere a dialogului politic este posibilă, în ciuda tensiunilor existente.

„Cred că, mai devreme sau mai târziu, vor reveni la masa negocierilor și vor fi împreună”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a vorbit și despre situația interimatului lui Ilie Bolojan, susținând că actualul blocaj ridică probleme constituționale.

„După părerea mea, președintele, partidele și Bolojan încalcă Constituția. Premierul ar trebui să anunțe că miniștrii nu mai semnează documente după ce au trecut cele 45 de zile”, a afirmat fostul președinte.

După ce variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au mai reprezentat soluții pentru formarea unui nou guvern, Traian Băsescu consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să vină cu o nouă propunere de premier.

Fostul președinte a explicat că declanșarea alegerilor anticipate nu este automată și că responsabilitatea șefului statului este găsirea unei soluții pentru ieșirea din criza politică.

„Varianta alegerilor anticipate. Atenție! Președintele nu este obligat să declanșeze alegerile anticipate. El are responsabilitatea deblocării situației politice. De asta nu îl înțeleg pe Nicușor, de ce nu a făcut încă o nominalizare”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu susține că președintele Nicușor Dan nu este obligat să declanșeze alegeri anticipate după două încercări eșuate de formare a unui guvern, însă a subliniat că șeful statului nu ar trebui să renunțe la această posibilitate în cazul unui blocaj politic.

„Avem 60 de zile în care preşedintele să facă două desemnări care să nu treacă prin Parlament pentru a deschide varianta care poate fi una, o soluţie, varianta alegerilor anticipate. Atenţie! Preşedintele nu e obligat, după două căderi de guvern, să declanşeze anticipatele. Poate încerca şi a treia oară şi a cincea oară şi a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic, pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situaţiei politice. De asta nu îl înţeleg pe Nicuşor de ce n-a făcut a doua desemnare. Să vadă, trece bine, nu trece, are guvern, nu trece foarte bine, are condiţii să utilizeze la un moment dat şi o a treia soluţie de trecere peste criza politică, şi anume alegerile anticipate”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a criticat modul în care Nicușor Dan a gestionat situația politică și a susținut că acesta ar fi trebuit să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier.

„Preşedintele Nicuşor Dan, pe care l-am susţinut şi - deschid paranteză - dacă ar fi din nou în competiţie cu Simion, l-aş susţine tot pe Nicuşor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci domnul Nicuşor Dan pur şi simplu şi-a abandonat rolul de preşedinte. S-a apucat el să transmită partidelor: «Până nu îmi daţi un candidat cu 51% , eu nu desemnez». Dar de unde până unde? În ce Constituţie îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%? Nu, asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-şi asigure majoritatea. Dacă nu, cade în Parlament şi se creează condiţiile pentru o altă variantă de soluţionare a crizei şi anume alegerile anticipate”, a transmis Traian Băsescu.

Potrivit fostului șef al statului, responsabilitatea președintelui este să găsească soluții pentru depășirea unui blocaj politic, iar alegerile anticipate trebuie păstrate ca variantă în cazul în care negocierile pentru formarea unei majorități nu dau rezultate.