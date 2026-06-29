Fostul președinte al României Traian Băsescu spune că toată lumea primește ceea ce vrea în actuala criză politică, mai puțin țara, care s-ar putea să nu aibă un guvern legitim până la toamnă, potrivit unei postări pe Facebook.

Fostul locatar de la Cotroceni lansează critici dure la adresa tuturor liderilor politici din perioada actuală, într-o postare intitulată „Mai vedem la toamnă!”. Traian Băsescu consideră că nimeni nu vrea în acest moment să rezolve în mod real criza politică începută cu moțiunea de cenzură prin care cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis.

„Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel [Ciolacu], să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE”, acuză fostul președinte.

„Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit „ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat”, mai spune Traian Băsescu.

El are critici și pentru președintele actual, Nicușor Dan, pe care îl acuză că lasă pe alții să facă ceea ce ar trebui să facă el însuși.

„[Nicușor] Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele”, mai spune fostul șef de stat.

„Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat”, a mai scris, pe Facebook, Traian Băsescu.

El are și o concluzie ironică, spunând că avem în sfârșit un consens între politicieni, dar unul din cauza căruia România are depierdut.

„În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea”, spune Traian Băsescu, adăugând că „doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”