Blocajul privind desemnarea viitorului premier continuă, iar negocierile dintre partidele parlamentare vor fi reluate luni. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a declarat că președintele Nicușor Dan așteaptă ca formațiunile politice să ajungă la un acord privind o majoritate parlamentară înainte de a face următorii pași pentru desemnarea unui premier.

Liderul deputaților UDMR a mai spuscă șeful statului le-a transmis reprezentanților partidelor să revină la Palatul Cotroceni după ce vor avea o înțelegere care să garanteze susținerea viitorului Executiv în Parlament.

Potrivit deputatului UDMR, negocierile vor continua în cursul zilei de luni. „Vor fi discuţii noi, mâine. Domnul Nicuşor Dan are această părere să mergem la dânsul când avem un acord. Eu asta am înţeles. Eu nu am fost prezent la acea discuţie care a avut loc la Palatul Cotroceni, dar, din câte am înţeles, domnul Nicuşor Dan aşteaptă un acord din partea partidelor politice, care să reflecte o majoritate în Parlamentul României, majoritate necesară pentru învestirea guvernului”, a declarat Csoma Botond, care a precizat că formarea unei majorități parlamentare este esențială pentru învestirea noului Guvern.

Despre afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan după consultările de la Palatul Cotroceni, potrivit cărora se conturase o majoritate pentru un guvern PSD, însă PNL și-ar fi schimbat ulterior poziția, Csoma Botond a spus că este vorba despre o apreciere politică.

Deputatul UDMR a insistat că nu dorește să comenteze declarația șefului statului, însă consideră că acesta își dorește instalarea rapidă a unui Executiv și poate fi înțeles în contextul actualului blocaj politic: „Poate că e puţin supărat că nu s-a conturat încă o majoritate în Parlamentul României. Şi dânsul vrea un guvern şi ştie că numai partidele politice pot să contureze şi pot forma o majoritate care e necesară pentru învestirea guvernului. Pot să-l înţeleg că este mâhnit şi nu-i place această situaţie”.

Referindu-se la mesajul transmis de președinte, Csoma Botond a mai spus că nu consideră că acesta a depășit limitele mandatului său, însă a apreciat că declarația „nu este chiar într-o cheie constituțională”.

Reprezentantul UDMR a avertizat că menținerea unor poziții inflexibile poate prelungi criza politică. „Dacă mergem numai cu acest limbaj dur şi cu liniile roşii pe care le avem, nu vom avea guvern nici anul viitor”, a afirmat Csoma Botond. În ceea ce privește scenariul organizării unor alegeri parlamentare anticipate, liderul deputaților UDMR a declarat că o astfel de variantă nu ar schimba semnificativ raportul de forțe dintre partidele pro-europene.

Potrivit acestuia, chiar dacă România nu a organizat până acum alegeri anticipate în perioada postdecembristă, acest lucru nu înseamnă că ele nu pot avea loc. Totuși, în opinia sa, rezultatul ar fi o configurație politică similară celei actuale, ceea ce ar obliga partidele să negocieze din nou formarea unei majorități. Csoma Botond a mai susținut că principalul beneficiar al unor eventuale alegeri anticipate ar fi AUR, în timp ce celelalte formațiuni politice ar înregistra schimbări reduse în ceea ce privește procentele electorale.

„Nu cred că alegerile anticipate ar reprezenta o soluţie viabilă. Cred că nu ar rezolva problema de fond”, a concluzionat reprezentantul UDMR.