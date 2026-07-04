Conducerea Partidului Național Liberal a reacționat rapid după decizia de suspendare a Hotărârii Consiliului Național Extraordinar nr. 01/2026.

Decizia prin care întreaga dinamică a Congresului din 21 iunie a fost blocată în instanță. Așa că s-a dat ordinul de a lovi Justiția, aprobarea venind de la președintele partidului.

Prin intermediul unui document intern, punctajul de comunicare, elaborat de consultanții partidului și aprobat de Ilie Bolojan, obținut în exclusivitate de EVZ, membrii și comunicatorii PNL au fost instruiți să adopte o poziție extrem de dură.

Să reacționeze violent la adresa motivării instanței, catalogând-o drept un precedent periculos pentru democrație și o imixtiune gravă în autonomia partidelor politice.

Mesajul central pe care liberalii trebuie să-l propage în spațiul public este că instanța a confundat „libertatea mandatului parlamentar” cu „indisciplina de partid”, privând formațiunea politică de dreptul elementar de a-și autoreglementa activitatea și de a-și sancționa membrii rebeli.

Punctajul de comunicare al PNL folosește o strategie retorică clasică, bazată pe disocierea conceptelor juridice și pe tehnica reducerii la absurd. Iată o analiză critică a principalelor linii de argumentare impuse de la centru.

Punctajul PNL insistă pe ideea că mandatul de parlamentar, care este protejat de Constituție împotriva mandatului imperativ și calitatea de membru de partid sunt entități complet diferite.

Excluderea din partid nu atrage pierderea locului din Parlament, ci este doar o sancțiune politică internă pentru nerespectarea valorilor asocierii voluntare.

La nivel teoretic, argumentul este valid și constituțional corect. Totuși, în plan practic și contextual, PNL comite o omisiune voită.

Instanța nu a suspendat deciziile pentru că partidul nu ar avea voie, în general, să excludă membri, ci pentru că mecanismul procedural prin care s-a încercat această epurare s-a făcut prin încălcarea legii.

Întregul proces a fost viciat, aplicându-se un statut neaprobat la data convocării. PNL încearcă să mute discuția de pe o culpă procedurală internă, nerespectarea propriilor reguli, pe o dezbatere principială despre libertatea politică. Acuzând Justiția...

Documentul oferă un exemplu radical: dacă un parlamentar ar vota o lege rasistă sau extremistă, conform logicii instanței, partidul nu l-ar mai putea sancționa, ceea ce ar goli de conținut noțiunea de partid politic.

Acesta este un sofism de tip „om de paie”. Există o diferență majoră între sancționarea unui parlamentar care încalcă drepturile omului sau statutul oficial și utilizarea unei proceduri extraordinare „pe repede-nainte”, în 48 de ore, pentru a elimina opoziția internă într-un conflict strict de putere.

Vă reamintim că decizia lui Ilie Bolojan a vizat momentul desemnării lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, ca premier.

Instanța a intervenit tocmai pentru a stopa abuzul procedural de putere, nu pentru a proteja extremismul.

În punctaj, se invocă legislația europeană și principiul constituțional al autonomiei asociative, partidele politice sunt asocieri voluntare, iar justiția nu ar trebui să intervină în „bucătăria internă” a acestora.

Astfel, PNL invocă autonomia ca pe o imunitate absolută în fața legii. Însă conform jurisprudenței Curții Constituționale a României, menționată chiar în decizia instanței, statutul unui partid are forță de lege în raporturile cu membrii săi, iar instanțele au obligația să verifice dacă organele de conducere respectă garanțiile procedurale.

Autonomia nu înseamnă că o conducere poate ignora normele statutare în vigoare pentru a-și securiza poziția.

Comunicatorii sunt instruiți să încheie atacul pe un ton legalist, pentru a minimaliza efectele discursului anti-Justiție. Să spună: PNL respectă instanțele, va folosi căile de atac, respectiv apelul, dar adaugând că decizia este provizorie și nu tranșează fondul.

Aceasta este singura linie de apărare complet factuală din punct de vedere juridic. Într-adevăr, se îngheață efectele până la finalizarea procesului de fond.

Totuși, din perspectivă politică, impactul este devastator pe termen scurt: noua conducere a PNL este parțial delegitimată juridic în plin proces de reorganizare a partidului, forțând-o să acționeze sub spectrul unei posibile anulări definitive.

Punctajul intern arată un PNL defensiv, care încearcă să politizeze o decizie tehnică a Tribunalului București.

În loc să își asume erorile de calendar și management statutar, comprimarea procedurilor în 48 de ore, gruparea din jurul său preferă să pozeze în victima unei instanțe care „nu înțelege democrația”.

Culmea, mizând pe un discurs suveranist-organizațional în fața electoratului.