Ilie Bolojan, ieri, 2 iulie, a spus: „Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații”. A fost preluat cu entuziasm de toți cei care îi adoră urma pasului apăsat prin cenușa economiei. Numai că lucrurile sunt puțin mai complicate.

Drama de la Dumbrava, județul Bihor, scoate la suprafață o realitate mult mai profundă și mai dureroasă decât simpla biografie a lui Viorel Pașca sau controversele legate de rețelele neoprotestante care îl finanțează. Adăugând strădania influencerilor penticostali care sunt trup și suflet alături de el, așa cum este normal să fie. Pentru că nu în asta constă adevărata problemă...

Acest caz este, în esență, radiografia perfectă a unui eșec sistemic, cronica unei abdicări pe care statul român o practică, cu o seninătate înfiorătoare, de mai bine de un deceniu.

Faptul că o structură paralelă de asistență socială a putut crește, să adăpostească sute de oameni și să funcționeze ani de zile în afara legii nu este o dovadă de ingeniozitate privată, ci un certificat de neputință și, mai grav, de complicitate fățișă a instituțiilor publice.

Timp de ani de zile, statul a ales un rol dublu și profund ipocrit: cel de spectator-beneficiar și, ulterior, cel de birocrat intransigent. Argumentele apărării sunt simple și expun un adevăr crunt: Viorel Pașca nu a vânat acești oameni de pe străzi pentru a-și construi un imperiu ilegal, ci i-a cules dintr-un sistem public care îi dăduse deja la deșeuri.

Spitalele de stat i-au externat și i-au trimis direct la Dumbrava pentru că nu aveau unde să-i țină, iar azilele publice, blocate de liste de așteptare interminabile și sufocate de o birocrație absurdă, i-au refuzat sistematic.

În tot acest timp, instituțiile publice au respirat ușurate. Fiecare caz social preluat la Dumbrava însemna un bolnav mai puțin pe capul unui primar, al unui director de spital sau al unei direcții de asistență socială.

Statul a externalizat tacit, la negru, mizeria și suferința umană pe care era obligat constituțional să le gestioneze. Finanțarea privată, venită dinspre cultul baptist și penticostal, a suplinit, pur și simplu, absența totală a infrastructurii publice de urgență.

Și totuși, când realismul legal se prăbușește peste această construcție fragilă, contraargumentele autorităților devin, juridic, de neclintit. Justiția nu poate opera cu sentimente, iar argumentul că „s-a făcut un ieftin act de caritate” nu poate suspenda Codul penal.

Absența autorizațiilor, spațiile supraaglomerate, lipsa medicilor calificați și suspiciunile legate de gestionarea precară a pensiilor și indemnizațiilor de handicap sunt vulnerabilități uriașe.

Într-un stat de drept, standardele de siguranță există pentru a preveni catastrofe, de la incendii până la abuzuri financiare ascunse sub paravanul credinței. Fără reguli, adăpostul umanitar se poate transforma oricând într-o capcană mortală, iar procurorii au obligația legală de a investiga aceste circuite.

Adevărata tragedie este cinismul cu care statul a permis acestei anomalii să se întindă pe parcursul multor ani, pentru ca abia astăzi, printr-o trezire bruscă și brutală, să intervină cu detașamente de control și cu dosare penale.

Să discuți astăzi despre lipsa de aprobări, după ce ani de zile ai beneficiat de pe urma ei, nu este un act de triumf al legii, ci doar ultima dovadă a impotenței administrative.

Adevărul din spatele cortinei administrative din Bihor este însă mult mai pătat de interese politice directe, iar încercările de a-l spăla pe Ilie Bolojan de responsabilitate devin ridicole în fața faptelor.

Această mașinărie ilegală nu ar fi putut rezista 20 de ani fără protecție la cel mai înalt nivel local. Ilie Bolojan a cultivat și a cerut în mod sistematic voturile și bunăvoința influentei comunități penticostale din Oradea și din întregul județ Bihor, transformând sprijinul religios într-un pilon al puterii sale electorale.

Mai mult, oamenii care au condus Prefectura Bihor și serviciile de asistență socială din județ în tot acest timp nu erau niște străini, ci făceau parte chiar din gașca sa de apropiați politici, numiți să închidă ochii la rețeaua de la Dumbrava.

Legitimarea instituțională a fost directă: chiar Direcția de Asistență Socială Oradea l-a premiat oficial pe Viorel Pașca în anul 2020, oferind girul autorității publice unui azil care funcționa ilegal.

Relația de patronaj politic și recompense electorale a mers până într-atât încât fiul lui Viorel Pașca a fost propulsat direct în funcția de viceprimar din partea PNL în comuna Holod, exact acolo unde partidul condus de Bolojan deținea și primăria.

Cercul complicității se închide perfect la nivel stradal!

Mitingurile organizate în Oradea pentru susținerea lui Ilie Bolojan, după demiterea de către Parlament, și manifestațiile în favoarea adăposturilor lui Viorel Pașca au avut în spate exact același creier organizatoric: un activist, ușor neoprotestant, profund penticostal, Dan Craznic. Precizarea nu are legătură cu confesiunea, ci cu ansamblul de influență descris mai sus.

Cazul Dumbrava nu este doar un eșec al statului, în general, ci dovada vie a modului în care statul român, în general, și administrația PNL din Bihor, în particular, au protejat o ilegalitate strigătoare la cer, în schimbul loialității politice și al voturilor de la amvon.