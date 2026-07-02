Tema podcastului Hai România, difuzat, miercuri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a vizat scandalul uriaș de la Bihor, legat de azilele care funcționau ilegal și inuman. Subiectul a fost disecat de jurnaliștii Mirel Curea, Dan Andronic și Victor Ciutacu, împreună cu medicul Lucian Duță.

Despre fentarea formelor legale a vorbit Mirel Curea, care a ridicat un semn de întrebare. Cum se încasau banii pentru persoanele aflate în îngrijire, din moment ce nu existau și acte de identificare.

„Dacă cel care a murit este necunoscut, nu-i să cunoaște identitatea și marea majoritate sunt necunoscuți pe acolo, cum s-au încasat ajutoarele sociale? Cum s-au obținut certificatele alea de handicap? Pentru că procedura în stabilimentele legale de genul ăsta este că se internează persoana respectivă.

Imediat, funcționarii stabilimentului respectiv obțin un certificat de handicap, absolut legal, absolut corect Că e un om care ajunge în situația aia, suferă de multiple probleme de sănătate, are o pensie și pensia merge la stabilimentul respectiv, repet, mă refer la asta. E o întrebare”, a afirmat Mirel Curea, care a continuat.

„A doua întrebare pe care eu mi-o pun și aștept și eu să văd din dosar. De ce omul ăsta a refuzat sistematic să intre în legalitate? Vă spun eu de ce. Bănuiesc că a refuzat sistematic să intre în legalitate, pentru că intratul în legalitate presupunea ca circuitul tuturor acestor documente să fie unul foarte clar, să fie unul consemnat în acte contabile, în acte juridice etc. Eu aștept să o lămurească sau să o aburească procurorii.”

Jurnalistul a spus că, din punctul său de vedere, miza politică a acestui scandal e are o miză mică.

„Foarte puțin mă interesează dacă e miză politică, nu e miză politică, nu mă interesează. Pe mine mă interesează dacă e adevărat. Nu mă interesează coloratura politică a responsabilului. Că e Bolojan, că poate să fie oricine de la orice partid. Acum trebuie să fiu de acord și cu doctorul Duță. care vrea să meargă foarte corect la cauze. Domnule, de așa ceva nu te ocupi cu hei-rup și cu emoție și cu să moară mama, îi strâng de pe drumuri și am eu grijă de ei. De așa ceva nu te poți ocupa decât instituțional. Normal ar fi să se ocupe instituțiile statului foarte serios”.

Mirel Curea a pus și o problemă ce ține de moralitate și de legalitate. Și vizează actele de caritate care stau la baza ONG-urilor. „Și toți samaritenii ăștia să participe la eforturile de acolo prin voluntariat. Am văzut o grămadă de cazuri, ONG-uri, care strângeau banii pentru niște cauze nobile. Și pe care, după aia, noi, jurnaliști, i-am văzut cum ăia care strângeau banii pentru cauze nobile au ajuns să trăiască ca niște nababi. Cum analizezi o situație în care eu vă cer 15.000 de euro, 5 sau 7.000 îi bag eu în buzunar și trăiesc ca nababii, dar restul de 7.000 chiar îi bag în cauza nobilă.

Bineînțeles, societatea se împarte în două segmente și unii zic: Mirel Curea este un sfânt cu aripioare, alții spun: Mirel Curea este un escroc. Eu cred că dintre cele două tabele au dreptate aia care spun Mirel Curea este escroc de două ori. O dată că a speculat niște sentimente superbe, creștinești, de milă, de compasiune și speculând aceste sentimente pe care el le-a afișat ca paravan, în spate și-a umplut buzunarele.”