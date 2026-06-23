Noi reguli privind pensionarea vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2026, afectând în special femeile care se apropie de momentul retragerii din activitate. Potrivit calendarului stabilit prin lege, atât vârsta de pensionare, cât și perioada necesară de cotizare vor fi majorate gradual.

În prezent, bărbații se pensionează la vârsta de 65 de ani și trebuie să fi realizat un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Pentru femei, calendarul de majorare stabilit prin lege continuă până în anul 2035.

Astfel, de la 1 iulie 2026, femeile vor putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât în prezent. Totodată, stagiul complet de cotizare va ajunge la 33 de ani și 5 luni.

Noile reguli se aplică în cazul femeilor născute în luna decembrie 1963, care vor trebui să îndeplinească noile condiții pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Procesul de creștere va continua și în anii următori. De la 1 ianuarie 2027, vârsta standard de pensionare pentru femei va urca la 62 de ani și 8 luni, iar stagiul complet de cotizare va fi de 33 de ani și 8 luni. O nouă majorare este programată pentru iulie 2027, când pensionarea va deveni posibilă la 62 de ani și 9 luni, în timp ce stagiul complet de cotizare va crește la 33 de ani și 10 luni.

Legislația actuală permite și pensionarea anticipată pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. În aceste situații, cuantumul pensiei este diminuat prin aplicarea unor penalizări valabile până la împlinirea vârstei standard prevăzute de lege.

La stabilirea stagiului de cotizare sunt luate în calcul și perioadele de concediu pentru creșterea copilului acordate după 1 ianuarie 2006, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, arată newsweek.

Pe lângă modificările privind pensionarea, majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 va avea un impact pozitiv asupra punctajului folosit la calculul pensiilor viitoare.

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, spune legea.

În prezent, un salariat remunerat cu salariul minim brut de 4.050 de lei acumulează un punctaj lunar de aproximativ 0,44 puncte. După creșterea salariului minim la 4.325 de lei, punctajul lunar va ajunge la circa 0,47 puncte.

Deși diferența pare redusă la nivel lunar, efectele devin vizibile pe termen lung. Pentru un angajat care lucrează aproximativ 30 de ani pe salariul minim, majorarea punctajului poate genera o creștere a pensiei de aproximativ 50 de lei, potrivit estimărilor.