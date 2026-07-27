Independența financiară poate fi calculată pornind de la cheltuielile anuale, iar una dintre cele mai cunoscute formule arată că o persoană ar avea nevoie de economii și investiții echivalente cu costurile sale pentru 25 de ani. Metoda este folosită de adepții mișcării FIRE, care urmăresc să ajungă în punctul în care munca devine o alegere, nu o obligație financiară, potrivit investopedia.

Conceptul a atras tot mai multă atenție în ultimii ani, inclusiv în rândul persoanelor care nu urmăresc neapărat să se pensioneze la 40 de ani. Obiectivul principal este acumularea unui portofoliu suficient de mare pentru ca veniturile generate de investiții să acopere cheltuielile curente. Potrivit unei analize publicate de Investopedia, strategia presupune economisirea unei părți importante din venituri, investiții constante și menținerea sub control a nivelului de trai.

FIRE este abrevierea expresiei Financial Independence, Retire Early, tradusă prin Independență Financiară, Pensionare Timpurie. Conceptul a devenit cunoscut în anii ’90, după apariția cărții „Your Money or Your Life”, scrisă de Vicki Robin și Joe Dominguez.

Ideea de la care pornește metoda este că fiecare cheltuială trebuie raportată la timpul de muncă necesar pentru câștigarea banilor folosiți. Astfel, oamenii sunt încurajați să analizeze mai atent cumpărăturile, să reducă risipa și să investească sumele rămase. Adepții FIRE încearcă să economisească o parte mult mai mare din venituri decât în cazul unui plan financiar obișnuit. În unele situații, rata de economisire poate ajunge la 50-75%.

Banii sunt investiți pe termen lung, cu scopul ca randamentele și retragerile periodice din portofoliu să poată acoperi, în timp, costurile de trai.

Una dintre regulile cel mai des folosite pentru calcularea independenței financiare este Regula de 25. Conform acesteia, portofoliul necesar trebuie să fie de aproximativ 25 de ori mai mare decât cheltuielile anuale ale unei persoane sau familii.

De exemplu, dacă cineva cheltuiește 100.000 de lei într-un an, suma estimată pentru atingerea independenței financiare este de aproximativ 2,5 milioane de lei.

Calculul este realizat prin înmulțirea cheltuielilor anuale cu 25: 100.000 de lei x 25 = 2.500.000 de lei.

Portofoliul nu este gândit pentru a fi cheltuit integral. Metoda presupune că banii rămân investiți și continuă să producă randamente, în timp ce titularul retrage anual numai suma necesară traiului.

Regula de 25 este legată de o altă formulă cunoscută, denumită Regula de 4%. Aceasta presupune ca, în primul an după atingerea independenței financiare, persoana să retragă aproximativ 4% din valoarea totală a portofoliului.

În anii următori, suma retrasă este ajustată în funcție de inflație, astfel încât puterea de cumpărare să fie menținută. În cazul unui portofoliu de 2,5 milioane de lei, o retragere de 4% ar însemna aproximativ 100.000 de lei în primul an.

Formula nu reprezintă însă o garanție. Evoluția investițiilor, nivelul inflației, taxele și cheltuielile neprevăzute pot influența perioada pentru care banii vor fi suficienți.

Specialiștii arată că Regula de 4% a fost concepută în principal pentru pensionarea la vârsta obișnuită. Pentru o persoană care vrea să trăiască din portofoliu timp de 40 sau 50 de ani, procentul poate fi prea ridicat.

Deși numele mișcării include pensionarea timpurie, mulți dintre cei care urmează strategia FIRE nu renunță complet la activitatea profesională.

Unii aleg un program de lucru redus, în timp ce alții continuă să muncească în domenii care le plac, fără să mai depindă în totalitate de venitul lunar și să se bazeze pe aceste economii.

Diferența este că salariul nu mai reprezintă singura sursă din care sunt plătite cheltuielile esențiale.

Pentru adepții metodei, independența financiară înseamnă în primul rând libertatea de a schimba locul de muncă, de a lua o pauză sau de a refuza o activitate fără teama că nu își vor mai putea achita obligațiile.

În timp, mișcarea FIRE s-a împărțit în mai multe variante, adaptate veniturilor și stilurilor diferite de viață. Lean FIRE se adresează persoanelor care acceptă un stil de viață minimalist, bazat pe economii și mențin cheltuielile la un nivel redus. Pentru acestea, suma necesară poate fi mai mică, deoarece și bugetul anual este limitat.

Fat FIRE presupune atingerea independenței financiare fără o reducere importantă a nivelului de trai. Această variantă necesită un portofoliu mult mai mare și este, de regulă, accesibilă persoanelor cu venituri ridicate.

Barista FIRE reprezintă o soluție intermediară. Persoana nu mai lucrează într-un program clasic cu normă întreagă, dar păstrează un loc de muncă part-time sau o activitate independentă pentru completarea veniturilor provenite din investiții.

Pensionarea cu mult înaintea vârstei obișnuite rămâne dificil de realizat pentru majoritatea oamenilor. Datele citate de Investopedia, pe baza cercetărilor Gallup, arată că cei mai mulți oameni continuă să se pensioneze în jurul vârstelor de 63-65 de ani.

Atingerea independenței financiare depinde de nivelul veniturilor, procentul care poate fi economisit, randamentul investițiilor și perioada în care banii sunt acumulați.

O persoană cu venituri mari și cheltuieli reduse poate ajunge mai repede la suma necesară. În schimb, pentru cineva care nu poate pune deoparte decât o parte mică din salariu, obiectivul poate necesita mai multe decenii.

Scăderile bursiere, inflația ridicată și apariția unor cheltuieli medicale sau familiale neprevăzute pot întârzia planul.

Înainte de începerea unei strategii pentru pensionare timpurie, specialiștii recomandă constituirea unui fond de urgență. Acesta ar trebui să acopere între trei și șase luni de cheltuieli esențiale și să fie păstrat separat de investițiile pe termen lung.

Fondul poate fi folosit în cazul pierderii locului de muncă, al unei probleme medicale sau al unei cheltuieli neprevăzute, fără ca investițiile să fie vândute într-un moment nefavorabil.

Planul trebuie construit pornind de la cheltuielile reale, nu de la estimări prea optimiste. Costurile pentru locuință, alimente, utilități, transport, sănătate și taxe trebuie incluse în bugetul anual.

În cele din urmă, metoda FIRE nu se referă exclusiv la pensionarea timpurie. Scopul său este atingerea unui nivel de siguranță financiară care îi permite unei persoane să decidă cum muncește și cum își folosește timpul, fără ca fiecare alegere să depindă de următorul salariu.