Salariul mediu net din România a coborât în luna mai 2026 la 5.684 de lei, cu 159 de lei (2,7%) mai puțin decât în aprilie, pe fondul diminuării primelor și bonusurilor acordate în lunile anterioare. Totodată, salariul mediu brut s-a redus la 9.483 de lei, în scădere cu 257 de lei (2,6%), potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Comparativ cu aceeași lună din 2025, salariul mediu net a rămas însă pe plus, înregistrând un avans de 3,2%. Cele mai mari venituri medii nete au fost raportate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde salariul mediu a ajuns la 13.150 de lei.

Pe locul al doilea s-a situat sectorul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, cu un câștig mediu net de 12.405 lei.

La polul opus s-au aflat pescuitul și acvacultura, unde salariul mediu net a fost de 2.863 de lei, urmate de alte activități de servicii, cu 2.895 de lei.

INS explică faptul că diminuarea câștigurilor salariale a fost determinată în principal de faptul că în lunile precedente au fost acordate prime ocazionale, bonusuri pentru performanță, drepturi în natură, ajutoare bănești și alte beneficii care nu s-au mai regăsit în luna mai.

În unele domenii, reducerea veniturilor a fost influențată și de încasări mai mici sau de nerealizarea producției, în funcție de contractele și proiectele aflate în derulare.

Cea mai accentuată diminuare a salariului mediu net s-a înregistrat în activitățile de asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, unde câștigurile au scăzut cu 29,8%.

Reduceri cuprinse între 10% și 20% au fost consemnate în mai multe sectoare, printre care:

activitățile de închiriere și leasing;

fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor;

industria tutunului;

telecomunicațiile;

fabricarea produselor farmaceutice;

fabricarea produselor de cocserie și a produselor rezultate din prelucrarea țițeiului;

alte activități profesionale, științifice și tehnice;

extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Scăderi între 7% și 9% au fost raportate și în activitățile de programare și consultanță IT, turism, producția cinematografică și TV, activitățile juridice și de contabilitate, management și consultanță în management, precum și în industria băuturilor și a hârtiei.

Au existat și sectoare în care veniturile au avansat față de aprilie, în principal datorită acordării unor prime și creșterii activității economice.

Cea mai mare creștere, de 22,4%, a fost înregistrată în extracția minereurilor metalifere.

Majorări între 3% și 5,5% au fost consemnate în activitățile de decontaminare, fabricarea de mașini și echipamente, producția de calculatoare și echipamente electronice, precum și în transporturile aeriene.

Creșteri mai moderate, de până la 2,5%, au fost raportate în producția și furnizarea de energie, activitățile culturale, editare, servicii veterinare, depozitare și transporturi, industria lemnului și lucrările de geniu civil.

În sectorul public, salariul mediu net a crescut cu 2,4% în învățământ și cu 0,5% în administrația publică.

În schimb, în sănătate și asistență socială s-a înregistrat o ușoară scădere, de 0,5%.

Potrivit INS, indicele câștigului salarial real a fost de 96,7% față de luna aprilie și de 93,1% comparativ cu mai 2025, ceea ce arată că evoluția salariilor nu a compensat integral efectul inflației asupra puterii de cumpărare.