Harta salariilor din România. Un singur județ a depășit o creștere de 10%

Harta salariilor din România. Doar județul Sibiu a înregistrat o creștere de peste 10% a salariului mediu net în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică. Deși veniturile au crescut în majoritatea județelor, evoluția acestora trebuie privită în contextul scumpirilor înregistrate la alimente, energie, carburanți și servicii.

Datele Institutului Național de Statistică, centralizate de Ziarul Financiar, arată că județul Sibiu a înregistrat cea mai mare creștere anuală a salariului mediu net din țară.

În aprilie 2026, salariile din Sibiu au fost cu 10,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, fiind singurul județ care a depășit pragul de 10%. La nivel național, avansul mediu al salariului net a fost de doar 3,5%.După Sibiu urmează Galați, unde salariul mediu net a crescut cu 7,6%, Timiș, cu 6,7%, Mehedinți, cu 6,5%, și Ilfov, cu 6,3%.

Deși continuă să aibă cele mai mari salarii din România, Bucureștiul nu se află printre județele cu cele mai importante majorări. Capitala a înregistrat un salariu mediu net de 7.631 de lei, în creștere cu 3,9% față de aprilie 2025, un avans apropiat de media națională.

Clujul, al doilea județ după nivelul salariilor, a consemnat una dintre cele mai reduse creșteri din țară, de numai 2%. În schimb, Timișul, aflat pe locul al treilea în clasamentul salariilor, a raportat un avans de 6,7%, aproape dublu față de media economiei.

Evoluția salariilor trebuie analizată și prin raportare la inflație și la majorările de prețuri înregistrate în ultimul an. Cele mai mari scumpiri au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu 13,53%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,54%, iar produsele alimentare au înregistrat o creștere medie de 6,78%.

În categoria alimentelor, cea mai mare majorare de preț a fost înregistrată la cafea, care este mai scumpă cu 21,12% decât în urmă cu un an. Au urmat ouăle (+14,12%), laptele de vacă (+11,98%), carnea de bovine (+11,58%), produsele din zahăr, zaharoase și mierea (+10,59%), pâinea (+8,18%), peștele proaspăt (+7,83%), berea (+7,98%), fructele proaspete (+7,04%) și carnea de pasăre (+6,88%).

Există și produse care s-au ieftinit în aceeași perioadă. Cartofii au avut un preț mai mic cu 11,32%, făina cu 4,38%, mălaiul cu 5,27%, fasolea boabe și alte leguminoase cu 3,08%, iar zahărul cu 1,32%.

În categoria mărfurilor nealimentare, cea mai mare creștere de preț a fost înregistrată la energia electrică, care s-a scumpit cu 55,49% după eliminarea schemei de plafonare. Motorina este mai scumpă cu 36,85%, benzina cu 30,55%, iar energia termică cu 10,70%.

Creșteri importante au fost consemnate și la cărți, ziare și reviste (+10,62%), detergenți (+10,19%), tutun și țigări (+7,42%), articole de igienă și cosmetice (+7,14%) și medicamente (+4,36%). În aceeași perioadă, prețul gazelor naturale a crescut cu 1,53%.

Serviciile rămân categoria cu cele mai mari creșteri de preț. Chiriile s-au scumpit cu 43,56% față de anul trecut, fiind urmate de serviciile de apă, canal și salubritate (+15,35%), reparațiile auto (+15,31%), serviciile de igienă și cosmetică (+14,72%), transportul rutier (+13,18%), asistența medicală (+12,81%) și transportul urban (+8,98%).

Singura categorie de servicii care a înregistrat o ieftinire este cea a transportului aerian, unde tarifele au scăzut cu 9,92% față de aceeași perioadă a anului trecut.