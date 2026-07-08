Magistrații Tribunalului București au decis suspendarea hotărârilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal (PNL). Hotărârea instanței vine ca o lovitură puternică pentru actuala conducere a partidului, însă oficialii PNL transmit că nu vor ceda în fața acestui blocaj juridic.

În ciuda deciziei venite din partea judecătorilor, PNL subliniază că activitatea formațiunii nu va fi paralizată. Până la o soluționare definitivă a litigiilor, liberalii vor funcționa în baza normelor anterioare și lansează acuzații dure la adresa contestatarilor din interior.

Printr-un comunicat oficial, PNL îi acuză pe cei care au atacat în instanță deciziile Congresului că acționează cu rea-credință și că reprezintă doar o minoritate care nu a putut câștiga prin vot democratic.

Conducerea PNL susține că acești contestatari sunt „un grup restrâns ccare încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al Partidului Național Liberal prin intermediul instanțelor, după ce nu a reușit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice”.

Totodată, reprezentanții partidului dau asigurări că mandatul primit din partea bazei partidului va fi apărat cu toate armele juridice disponibile: „Partidul Național Liberal va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinței majorității liberalilor. PNL își va căuta dreptatea până la capăt.”

Conducerea formațiunii politice a ținut să specifice că hotărârea Tribunalului București nu reprezintă o decizie definitivă pe fondul problemei, ci este doar o măsură cu caracter temporar. Din acest motiv, PNL va contesta decizia prin apel.

„Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025”, se arată în poziția oficială a partidului.

De asemenea, liberalii insistă pe ideea că judecătorii nu s-au pronunțat în favoarea argumentelor aduse de contestatari, ci doar au înghețat temporar efectele Congresului: „Precizăm de asemenea că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței.”

În viziunea PNL, procedurile logistice și politice pentru organizarea Congresului Extraordinar au fost impecabile și în deplină conformitate cu regulamentele interne. Aceștia reclamă un dublu standard, amintind că evenimente similare organizate în trecutul recent nu au fost blocate în justiție.

„Considerăm că aceste contestații se înscriu într-o serie de acțiuni inițiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al Partidului Național Liberal prin intermediul instanțelor, după ce nu a reușit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice.

Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă și a respectat prevederile statutare. Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Național și un Congres, a votat și ratificat un statut și a ales o conducere ca și acum, fără probleme. Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate si suspendate de Tribunalul București”, punctează comunicatul.

Mesajul de final al liberalilor este unul de mobilizare internă și de respingere a oricărei încercări de preluare a controlului prin intermediul pârghiilor juridice. Conducerea partidului afirmă că votul miilor de delegați nu poate fi anulat de o minoritate nemulțumită.

„Voință politică a PNL, exprimată democratic de membrii partidului, nu poate fi înlocuită prin acțiunile unei minorități și nici刷 anulată prin interpretări neunitare și absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunțarea unei soluții definitive, astfel încât voința majorității liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acționat și va acționa exclusiv în cadrul legal. Partidul Național Liberal își va continua procesul de reconstrucție și modernizare, cu respect pentru lege, pentru instituții și pentru votul democratic exprimat de membrii săi.”, concluzionează sursa citată.