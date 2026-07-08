Tensiunile politice dintre PNL și PSD s-au manifestat și pe scena Parlamentului European. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a reacționat dur în urma acuzațiilor lansate de partenerii de coaliție de la PSD, care au susținut că PNL ar fi blocat prelungirea perioadei de aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Rareș Bogdan a demontat public scenariul social-democraților, explicând că votul în discuție nu a vizat direct mecanismul PNRR, ci a fost vorba despre o manevră politică a stângii europene, fără valoare legislativă.

Prim-vicepreședintele PNL a clarificat contextul votului de la Bruxelles, subliniind că liberalii au fost, de fapt, primii care au cerut oficial o prelungire a termenelor PNRR, solicitare refuzată însă de Comisia Europeană.

„Nu am votat împotriva prelungirii PNRR. Chiar noi am solicitat, cu luni în urmă, o prelungire, care însă nu a fost acceptată de Comisie. Nu a fost un vot despre PNRR. PNRR are la bază Regulamentul privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, iar un raport nu poate fi modificat printr-o opinie despre activitatea unei bănci, fie ea chiar şi BEI. A fost un vot pentru un amendament depus de Grupul Stânga la raportul pentru 2025 referitor la activităţile financiare ale Grupului Băncii Europene de Investiţii”, a declarat Rareş Bogdan.

Eurodeputatul PNL a explicat că atacul venit din partea PSD este o simplă speculație politică, deoarece documentul supus la vot nu are nicio putere juridică sau capacitatea de a modifica regulamentele europene stricte care guvernează fondurile de reziliență.

„Acesta este doar un raport, putem să-i spunem şi o opinie, despre activitatea BEI. Nu este un dosar legislativ. Nu are puterea unei legi. Doar regulamentele şi directivele au efectul unei legi. Acest gen de amendament la un raport de activitate are doar valoare declarativă. Nu este nimic mai mult decât un mesaj politicianist clasic”, a punctat europarlamentarul liberal.

Conflictul a izbucnit după ce delegația PSD din Parlamentul European a emis un comunicat prin care se lăuda că a votat în favoarea unui amendament ce soma Comisia Europeană să propună de urgență prelungirea implementării Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Social-democrații au susținut că demersul lor a avut ca scop salvarea banilor europeni și finalizarea investițiilor începute de statele membre, acuzându-i direct pe colegii de guvernare de la PNL că s-au poziționat împotrivă. Cu toate acestea, explicațiile tehnice oferite de europarlamentarii liberali arată că miza reală a votului a fost complet diferită de narațiunea electorală de la București.