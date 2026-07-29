Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) avertizează că actuala criză politică riscă să afecteze sistemul public de sănătate și solicită formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline pentru continuarea negocierilor privind noua lege a salarizării.

Organizația sindicală anunță că susține revendicările angajaților din sănătate care protestează, însă își menține propria strategie de negociere și atrage atenția că lipsa unui executiv cu mandat deplin poate bloca orice soluție legislativă.

FSSR consideră că incertitudinea actuală afectează atât personalul medical, cât și pacienții.

Într-un comunicat transmis miercuri, Federația „Solidaritatea Sanitară” precizează că este dispusă să negocieze orice proiect al legii salarizării, indiferent de autorii tehnici sau de partidele politice care îl promovează.

Reprezentanții federației subliniază că participarea la consultările organizate de autorități nu echivalează cu acceptarea proiectului aflat în discuție, ci reprezintă o modalitate de a apăra interesele angajaților din sistemul sanitar.

Totodată, FSSR își exprimă solidaritatea cu protestele din sistemul medical și reafirmă că dreptul la grevă este un drept fundamental. Sindicatul precizează că nu dorește transformarea revendicărilor comune într-o competiție între organizațiile sindicale și că își va stabili eventualele forme de protest prin propriile structuri statutare.

Federația susține că există în continuare riscul diminuării unor venituri pentru angajații care lucrează în ture, efectuează gărzi, muncesc în zilele de repaus săptămânal sau în condiții deosebit de periculoase.

Potrivit organizației, declarațiile publice potrivit cărora niciun venit nu va scădea trebuie transformate în prevederi legale clare și verificabile. FSSR afirmă că, în urma analizelor proprii și a discuțiilor purtate pe 28 iulie, există încă aspecte care necesită corecturi în proiectul de lege.

Sindicatul cere ca protecția tranzitorie să fie raportată la venitul salarial total, și nu doar la salariul de bază, astfel încât niciun angajat să nu înregistreze pierderi salariale.

Federația solicită președintelui României și tuturor partidelor parlamentare să reducă rapid incertitudinea politică și să formeze o majoritate capabilă să învestească un Guvern cu mandat deplin.

Potrivit FSSR, Guvernul interimar poate gestiona doar activitatea curentă și clarificările tehnice, însă nu poate asuma angajamente politice, bugetare și legislative necesare pentru finalizarea negocierilor privind salarizarea din sănătate.

Sindicatul avertizează că, în lipsa unui executiv susținut de Parlament, negocierile riscă să rămână fără efecte concrete.

O altă solicitare vizează publicarea permanentă a modificărilor aduse proiectului legii salarizării.

Federația consideră că fiecare rundă de consultări trebuie consemnată în scris, iar fiecare versiune actualizată a proiectului trebuie făcută publică împreună cu modificările convenite.

În opinia organizației, această procedură este necesară pentru ca soluțiile discutate în grupurile de lucru să nu dispară între versiunile succesive ale actului normativ.

FSSR solicită:

numirea unui Guvern cu puteri depline, care să poată negocia și adopta măsuri legislative;

consemnarea în scris a fiecărei runde de consultări și publicarea modificărilor aduse proiectului de lege;

actualizarea permanentă a proiectului legii salarizării pentru personalul din sănătate;

garantarea prin lege că niciun angajat nu pierde venit;

plata integrală și corectă a gărzilor, turelor și activității desfășurate în zilele de repaus și sărbători legale;

urgentarea elaborării grilelor de salarizare și a regulamentului privind sporurile;

revizuirea sistemului sporurilor în funcție de riscul și complexitatea activității;

preluarea în Parlament a amendamentelor formulate de FSSR.

Federația avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete și a unui progres în negocieri, organele sale de conducere pot decide declanșarea unor acțiuni de protest.